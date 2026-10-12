Directo | Los reyes presiden el desfile del 12 de octubre por el Día de la Fiesta Nacional

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden el tradicional desfile militar que acoge Madrid para conmemorar el Día de la Fiesta Nacional y que este año tiene lugar poco antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Este año, participan un total de 4.380 miembros de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas.

El Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, participará por primera vez en el desfile. Tal y como trasladó la Xunta en una nota de prensa, la presencia de Gardacostas permitirá mostrar una representación de los medios técnicos y logísticos que emplea a diario en las labores de vigilancia, inspección pesquera, salvamento y lucha contra la contaminación en las costas y rías gallegas.

Los monarcas y la princesa de Asturias llegarán a la tribuna real a las 11,00 horas, después del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente, Pedro Sánchez, y el resto de autoridades del Estado. Este año, excusaron su asistencia los presidentes autonómicos Juanma Moreno (Andalucía); María Chivite (Navarra); e Imanol Pradales (País Vasco).

La parada militar se realizará a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Se iniciará a la altura de la glorieta Emperador Carlos V y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón. Es el cuarto año consecutivo en el que se realiza esta ruta, ante la imposibilidad de celebrarlo en el Paseo de la Castellana por las obras de soterramiento del tráfico.

Palacio Real

La atención se traslada luego al Palacio Real, donde como cada año los reyes ofrecen una recepción con motivo de la Fiesta Nacional. Será la cuarta recepción de este tipo en la que participa la princesa Leonor. Se espera que desfilen unos mil invitados en el tradicional besamanos. El tradicional desfile militar que acoge Madrid para conmemorar el Día de la Hispanidad se celebra en vísperas de la visita de sus majestades a Ceuta y Melilla.

Además, Felipe VI y Letizia han invitado a representantes de la sociedad civil ceutí y melillense a participar en la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional.

Acudirán representantes de las ciudades autónomas

Por otra parte, este domingo se conoció que el ministro de Política Territorial y coordinador del mando único de la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, dio por concluidas las operaciones de desalojo de asentamientos en las zonas de costa de Ceuta y cifró en cerca de 12.000 las personas que han retornado a Marruecos desde el 10 de agosto.

Así se expresó tras completarse el desalojo en el asentamiento del Guano. En esta línea, aseguró que esta actuación se ha producido antes del plazo que se había fijado el Gobierno para despejar los asentamientos en el litoral ceutí.

“Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre”, afirmó. Torres advirtió, no obstante, de que las actuaciones no han concluido y que los esfuerzos se dirigen a otros puntos de la ciudad.

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