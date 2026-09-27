Piden siete años de cárcel para cuatro policías por agredir a un menor y falsificar el atestado

La Fiscalía de Madrid solicita siete años de prisión para cuatro agentes de Policía que, tras detener y golpear a un menor, le dejaron tendido en el suelo y luego elaboraron un atestado que no se correspondía con el testimonio de varios vecinos que habían sido testigos de lo que realmente había sucedido.

El representante del Ministerio Público les imputa un delito de falsedad en documento oficial y otro contra la integridad moral. El juicio arrancará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según el fiscal, sobre las 00:10 horas del 8 de septiembre de 2023, los acusados fueron requeridos para personarse en la calle Bravo Murillo, de Madrid, a raíz del aviso de una pareja que manifestó que varios jóvenes intentaban robarles.

Tras acompañar a la pareja a su hotel, fueron en busca de los presuntos responsables, localizando a un menor, Y. A., que salió corriendo seguido a pie por tres de los acusados hasta que lograron detenerle en la calle Sófora.

Una vez reducido, los tres agentes comenzaron a golpear al menor mientras gritaba: "No. Parad, por favor, ayuda", y a continuación, le dejaron tendido en el suelo, y se marcharon. Varios vecinos vieron lo que había sucedido y decidieron llamar a la Policía Municipal, que atendió al menor y lo trasladó al hospital.

Atestado no coincidente con los hechos

Ese mismo día, sobre las 04:07 horas, los acusados comparecieron en dependencias policiales y elaboraron un atestado "que nada tenía que ver con lo que había sucedido".

Hicieron constar que los hechos tuvieron lugar sobre las 02:10 horas y que fue el menor quien mostró una actitud agresiva frente a ellos, y que empujó a un agente arrancándole el chaleco y huyendo a la carrera.

Los acusados sostuvieron, además, que, en un momento dado, el menor se detuvo, se giró y golpeó a otro policía y que finalmente consiguieron reducirle.

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También reflejaron en el atestado que en el momento en que consiguieron reducirle se tuvieron que ir porque escucharon cómo su otro compañero estaba solicitando su apoyo al verse rodeado por varios jóvenes de origen magrebí, y que, tras perseguirlos sin éxito, volvieron a la calle Sófora y procedieron a la detención del menor.