Un policía de Ourense evita que un hombre se precipite del Puente del Milenio

La Policía Local de Ourense ha evitado este miércoles a primera hora que un hombre de unos 40 años se precipitara desde el Puente del Milenio, en un incidente registrado alrededor de las 8,55 horas. Axega recibió la alerta y, al tratarse en principio de un acto voluntario, la central de emergencias derivó la información y movilizó de inmediato a las fuerzas del orden y a las urgencias sanitarias.

Los agentes intervinieron cuando el ciudadano se encontraba en una situación de riesgo y lograron ponerlo a salvo. Según fuentes consultadas, el varón, de complexión fuerte y tez morena, fue rescatado visiblemente afectado y entre lágrimas.

Las primeras informaciones apuntan a que los agentes valoraron la posibilidad de que hubiera ingerido previamente medicación, aunque este extremo deberá ser confirmado por los servicios sanitarios. La intervención permitió poner al hombre a salvo y activar la asistencia necesaria tras el incidente.

Un episodio de estas características se vivió recientemente en la ciudad. El caso se produjo en el Puente Nuevo en junio de este año, donde una mujer fue localizada en una situación de riesgo y fuera de la barandilla. La intervención de la Policía Local, Policía Nacional y los Bomberos obligó a cortar el tráfico en ambos sentidos mientras los agentes trataban de convencerla para que depusiera su actitud. Finalmente, la mujer se precipitó al río, pero fue rescatada con vida por agentes de la Policía Nacional.

La Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados. En caso de emergencia vital inminente puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112.