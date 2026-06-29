El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes registró más de 900.000 peticiones

El plazo para presentar solicitudes a la regularización extraordinaria de migrantes concluye este martes 30 de junio, tras más de dos meses de tramitación y con la petición de diversas organizaciones sociales de ampliar el proceso para evitar que posibles beneficiarios queden fuera por falta de tiempo.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes al 15 de junio, se han registrado más de 900.000 solicitudes desde la apertura del procedimiento el pasado 16 de abril. El Gobierno estima que la medida podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas.

Peticiones para ampliar el plazo

Desde el movimiento Regularización Ya han reclamado una prórroga del procedimiento, argumentando que muchas personas aún no han podido completar la documentación exigida. La iniciativa fue llevada al Congreso con el respaldo de varios grupos parlamentarios.

Las organizaciones sociales consideran que el plazo fijado para finalizar el proceso resulta insuficiente y advierten de que los retrasos administrativos pueden impedir que algunos migrantes accedan a la regularización.

El Gobierno defiende el proceso

El Ministerio ha señalado que las cifras actuales todavía están pendientes de depuración, ya que podrían existir duplicidades en las solicitudes presentadas. Además, asegura que el procedimiento se está desarrollando con normalidad y que ya se están emitiendo autorizaciones provisionales en distintos puntos del país.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado la regularización como un "éxito de país" y ha destacado que contribuirá a aflorar empleo, reforzar derechos laborales y fortalecer el mercado de trabajo.

Más de 300.000 expedientes admitidos

Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) estima que el número de solicitudes podría acercarse al millón, aunque reconoce la existencia de posibles registros duplicados.

La entidad calcula que alrededor de 300.000 expedientes ya han sido admitidos a trámite, aunque advierte de retrasos en los plazos inicialmente previstos para su revisión. Asimismo, alerta de que muchas personas continúan teniendo dificultades para obtener y legalizar la documentación requerida, especialmente aquellas procedentes de países con procesos administrativos más complejos.

Ante esta situación, varias organizaciones han pedido flexibilidad para evitar que problemas burocráticos impidan el acceso a la regularización extraordinaria.