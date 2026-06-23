Entidades sociales piden más flexibilidad en la recta final del proceso de regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular entra en su recta final, a falta de una semana para que concluya el plazo de presentación de solicitudes, fijado para el próximo martes 30 de junio.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido mayor flexibilidad en la tramitación de expidentes, ya que muchas personas están encontrando dificultades para completar la documentación exigida dentro de los plazos establecidos, debido a los tiempos necesarios para obtener y legalizar determinados documentos en los países de origen, lo que está condicionando el avance de algunos expedientes.

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las solicitudes presentadas superan ya las 900.000 desde la apertura del procedimiento el pasado 16 de abril, aunque se trata de cifras provisionales sujetas a revisión por posibles duplicidades y a la depuración administrativa de los expedientes.

El departamento que dirige la ministra Elma Saiz sostiene que el proceso se está desarrollando con normalidad y que ya se están emitiendo autorizaciones provisionales tras la revisión individualizada de los casos en todo el territorio.

Por su parte, secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha destacado que las cifras registradas “han superado las expectativas” del Ministerio, subrayando que el objetivo es que las personas beneficiarias puedan salir de la irregularidad y acceder a derechos y obligaciones plenas.

Además de CEAR, otras organizaciones sociales y colectivos han planteado la posibilidad de ampliar el plazo de presentación, ante el elevado volumen de expedientes y la complejidad del procedimiento.