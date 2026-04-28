PNV y Junts dejan a Sánchez solo y la legislatura en el aire

El PNV, uno de los socios del Gobierno, aprovechará la sesión de control en el Congreso de hoy para pedir al presidente Pedro Sánchez que aclare ante el Pleno de la Cámara cómo piensa seguir gobernando estando en minoría parlamentaria, mientras que Unión del Pueblo Navarro (UPN) le exigirá directamente que adelante las elecciones.

“¿Cuáles son sus prioridades y cómo piensa abordarlas con esta aritmética parlamentaria?”, será la pregunta que la portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Maribel Vaquero, formulará al jefe del Ejecutivo después de que hace justo una semana éste mostrara su total disposición a dar un “acelerón” a la legislatura y cumplir con todos los asuntos pendientes antes de convocar elecciones.

Así se lo garantizó a Bildu, otro de sus socios, después de que su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, le señalara que hay un amplio catálogo de “profundos” avances sociales y plurinacionales que, según dijo, exigen “ambición social y plurinacional, voluntad y determinación”. En aquella sesión de control, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, remarcó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya no veía ningún “argumento democrático” para mantener el Gobierno de coalición y no convocar ya elecciones generales. Y hoy será el PNV quien pida cuentas a Sánchez. En concreto, le reclamará que detalle de qué forma sacará adelante los asuntos pendientes en lo que resta de legislatura si no cuenta con los 176 votos necesarios para ello, después de que Junts decidiera romper su acuerdo de investidura. Esta ruptura provocó que los socialistas vengan acumulando desde entonces varias derrotas parlamentarias, la última, ayer por la tarde con el decreto de vivienda, al votar en contra los de Puigdemont junto a Partido Popular y Vox.

Decreto de alquiler

Los tres partidos, Junts, PP y Vox, volvieron a sumar sus votos en el Pleno del Congreso para derogar el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 impulsado por el Gobierno de coalición y abanderado por Sumar, socio minoritario del Ejecutivo. Además de esas tres formaciones, también votaron en contra del texto UPN, mientras que el PNV se abstuvo y el resto del hemiciclo votó a favor, el PSOE incluido. Así, el resultado final de la votación fue de 166 votos a favor, 177 en contra y 6 abstenciones. De este modo, el texto que estaba en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, esto es el 20 de marzo, quedó derogado y sin efectos legislativos. El decreto, además de la prórroga de los alquileres, también incluía un tope del 2% a la subida que los propietarios podían aplicar a sus inquilinos.Además de PNV y Junts, también el representante de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, animará al presidente del Gobierno en la sesión plenaria de hoy a “reflexionar” y convocar ya las elecciones generales, sin esperar a que llegue el mes de julio de 2027.