VOTACIÓN EN EL CONGRESO
PNV y Junts dejan a Sánchez solo y la legislatura en el aire
VOTACIÓN EN EL CONGRESO
El PNV, uno de los socios del Gobierno, aprovechará la sesión de control en el Congreso de hoy para pedir al presidente Pedro Sánchez que aclare ante el Pleno de la Cámara cómo piensa seguir gobernando estando en minoría parlamentaria, mientras que Unión del Pueblo Navarro (UPN) le exigirá directamente que adelante las elecciones.
“¿Cuáles son sus prioridades y cómo piensa abordarlas con esta aritmética parlamentaria?”, será la pregunta que la portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Maribel Vaquero, formulará al jefe del Ejecutivo después de que hace justo una semana éste mostrara su total disposición a dar un “acelerón” a la legislatura y cumplir con todos los asuntos pendientes antes de convocar elecciones.
Así se lo garantizó a Bildu, otro de sus socios, después de que su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, le señalara que hay un amplio catálogo de “profundos” avances sociales y plurinacionales que, según dijo, exigen “ambición social y plurinacional, voluntad y determinación”. En aquella sesión de control, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, remarcó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya no veía ningún “argumento democrático” para mantener el Gobierno de coalición y no convocar ya elecciones generales. Y hoy será el PNV quien pida cuentas a Sánchez. En concreto, le reclamará que detalle de qué forma sacará adelante los asuntos pendientes en lo que resta de legislatura si no cuenta con los 176 votos necesarios para ello, después de que Junts decidiera romper su acuerdo de investidura. Esta ruptura provocó que los socialistas vengan acumulando desde entonces varias derrotas parlamentarias, la última, ayer por la tarde con el decreto de vivienda, al votar en contra los de Puigdemont junto a Partido Popular y Vox.
Los tres partidos, Junts, PP y Vox, volvieron a sumar sus votos en el Pleno del Congreso para derogar el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 impulsado por el Gobierno de coalición y abanderado por Sumar, socio minoritario del Ejecutivo. Además de esas tres formaciones, también votaron en contra del texto UPN, mientras que el PNV se abstuvo y el resto del hemiciclo votó a favor, el PSOE incluido. Así, el resultado final de la votación fue de 166 votos a favor, 177 en contra y 6 abstenciones. De este modo, el texto que estaba en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, esto es el 20 de marzo, quedó derogado y sin efectos legislativos. El decreto, además de la prórroga de los alquileres, también incluía un tope del 2% a la subida que los propietarios podían aplicar a sus inquilinos.Además de PNV y Junts, también el representante de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, animará al presidente del Gobierno en la sesión plenaria de hoy a “reflexionar” y convocar ya las elecciones generales, sin esperar a que llegue el mes de julio de 2027.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, llamó a la movilización social desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros si el Congreso tumbaba el decreto para prorrogar los contratos de alquiler. “El llamamiento es a la movilización social. Los derechos se ganan desde los Ejecutivos, desde los sindicatos, desde los colegios profesionales y desde la movilización. Por tanto, si deciden tumbar la norma, yo clamo a la ciudadanía a que se organice”, enfatizó la ministra.
Díaz indicó que desde Sumar “no se van a rendir” y estudiarán “todas las medidas posibles para continuar defendiendo a la gente”. “Unos se colocarán del lado del daño, de la destrucción y del mal, y desde luego, el Gobierno de España sigue trabajando por el bien y por mejorar la vida de la gente”, remarcó la vicepresidenta segunda.
En todo caso, la ministra señaló que desde que este decreto entró en vigor hace un mes, son “miles y miles” de ciudadanos los que instaron a sus caseros a que les prorroguen los contratos de alquiler.
En este sentido y preguntada por si Sumar se equivocó al empujar a su socio de Gobierno a aprobar esta norma pese a saber que no contaba con apoyos suficientes en las Cortes, Díaz señaló que la estrategia fue “acertada”, pues durante el mes en el que estuvo en vigor favoreció a “miles de personas”. “Hicimos esa apuesta sabiendo lo que hacíamos. Dimos una oportunidad (a los inquilinos) y hemos acertado”, indicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
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