La Policía alerta de la estafa con la que delincuentes interceptan y modifican facturas para desviar los pago

La Policía Nacional ha alertado este martes de la estafa conocida como "The man in the middle" ("El hombre en el medio") con la que ciberdelincuentes interceptan correos electrónicos y manipulan las facturas o pagos con el objetivo de desviar los pagos a cuentas bancarias que ellos controlan.

El cuerpo policial ha avisado a las administraciones locales, especialmente a los pequeños ayuntamientos, de que han percibido un incremento de estos delitos caracterizados por la interferencia y alteración de las comunicaciones en los últimos meses.

Según detallan en el comunicado, los ciberdelincuentes se hacen con correos electrónicos que contienen facturas --u otros documentos-- adjuntadas para modificar la cuenta bancaria, cambiando el beneficiario original por una cuenta controlada por los estafadores, logrando así que la parte pagadora deposite el ingreso en la cuenta errónea.

"Este tipo de estafa se ha incrementado en Administraciones Locales, motivo por el que se insta, a que tomen las medidas necesarias para evitar este tipo de fraude", ha insistido la Policía en la importancia de la verificación directa y previa de los datos con el emisor de las facturas antes de realizar cualquier pago cuando la documentación haya sido remitida por correo electrónico.

Además, han aconsejado no efectuar pagos hasta "tener la plena certeza de que los datos son legítimos" e incluso hacer una comprobación telefónica al número de contacto habitual ya conocido, nunca al número que figure en el correo donde se solicita el cambio de cuenta bancaria. "Cualquier comunicación que implique cambios de cuentas bancarias deberá tratarse como potencialmente fraudulenta hasta su verificación", ha recalcado.

En materia de prevención, también consideran imprescindible que todos los equipos informáticos, sistemas operativos, aplicaciones de correo y herramientas de gestión administrativa se mantengan actualizados con los últimos parches de seguridad y se revisen periódicamente los ajustes de protección.

Dicho esto, han recordado a las víctimas de estos delitos que deben solicitar a la entidad bancaria la retrocesión del pago y denunciar lo antes posible.