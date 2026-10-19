La Policía carga contra profesores madrileños que se manifestaban e impedían la salida de la presidenta Ayuso de un acto

La Policía Nacional cargando contra los manifestantes que impedían la salida de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, de un acto.

La huelga educativa, que encara su cuarta jornada en la Comunidad de Madrid, ha provocado que profesores impidieran la salida de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de un acto en el centro de Madrid en el que ha tenido que intervenir la Policía Nacional para facilitar su salida y garantizar "su seguridad".

Los manifestantes, unos 1.000, según una estimación de CC.OO, han llegado hasta el Palacio de Santoña donde la presidenta de la Comunidad de Madrid ha intervenido en un foro sobre longevidad alrededor de las 13 horas.

La Policía ha tenido que intervenir y cerrar los accesos al edificio para garantizar la seguridad de la dirigente madrileña con cargas hacia los manifestantes para despejar la zona y liberar la salida. Ayuso ha podido salir en su vehículo sobre las 14.10 horas al grito de "huelga indefinida" por parte de los profesores presentes.

Sobre las 14 horas se ha autorizado el uso "de la fuerza mínima indispensable" para despejar la puerta del edificio para permitir la salida de las autoridades. Se han dado avisos reiterados para despejar la zona antes de la actuación policial, según han confirmado fuentes policiales.

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De su lado, fuentes regionales han señalado que no se garantizaba la seguridad de la presidenta madrileña y la Policía que estaba en los accesos ha pedido "refuerzos" a la Delegación de Gobierno.

Los manifestantes se han agrupado frente a la puerta del palacio tras una concentración frente a la Consejería de Educación al grito de “Zarzalejo, dimisión”, “No estamos todas, falta Zarzalejo”, entre otros cánticos.

A la llegada de Ayuso, ya había un grupo pequeño de manifestantes a la espera. Sobre ello, la dirigente madrileña ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fomente "la violencia" en las calles con la huelga educativa apoyado en unos sindicatos que están "untados" para llevar el “No habrá paz” en las calles de Madrid .

Mañana marcada por las protestas

A primera hora decenas de manifestantes por la Educación Pública han cortado la autovía A-3 (Madrid-Valencia). Han colocado pupitres en la autovía que han obligado a detener el tráfico a la altura del kilómetro 5 de la A-3, en el ramal de salida a la M-30.

Posteriormente, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha suspendido por "motivos de seguridad" un acto, que tenía previsto celebrar en un instituto público de Vallecas, ante la concentración de decenas de manifestantes que ha tenido lugar a las puertas.