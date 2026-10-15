Miles de profesores rodean la Consejería de Educación en el segundo día de huelga

Profesores durante una cadena humana frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 15 de octubre de 2026, en Madrid (España)

Miles de profesores, 10.000 según las cifras de Delegación del Gobierno, se han concentrado este jueves en la segunda jornada de huelga educativa en la región frente a la Consejería de Educación de la Comunidad, en la calle Alcalá, para defender a la "pública" y reclamar mejoras a la titular del departamento, Mercedes Zarzalejo.

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Tras una gran pancarta en la que se podía leer "Defendamos la pública. Defendamos el futuro", la convocatoria del comité de huelga --formado por los sindicatos CC.OO., CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, así como por las plataformas docentes Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP-- ha reunido frente a la sede de la Consejería a miles de docentes, familias y estudiantes en una "cadena humana" simbólica para pedir "respeto y recursos" para la escuela pública.

La "marea verde" ha rodeado la sede de la Consejería desde poco antes de mediodía en la segunda jornada de huelga educativa en la región, a la que están llamados 65.000 docentes de enseñanzas no universitarias que dan clase a más de 666.000 alumnos en la región, en una acción en la que las camisetas de este color con el lema "Escuela pública de tod@s, para tod@s" se han mezclado con las del amarillo de la huelga en la educación infantil.

El seguimiento de la huelga en esta segunda jornada se ha situado en el 62%, según los convocantes. La Consejería de Educación ha rebajado el dato al 32,2% en colegios e institutos, más de 12 puntos por debajo del dato del primer día de paros, en una jornada que transcurre "con normalidad", han indicado desde el departamento que dirige Mercedes Zarzalejo.

Con pitos y gritos reivindicativos, los congregados han cortado la calle Alcalá, a la altura de la calle Cedaderos, y han coreado consignas en defensa de la educación pública y contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como "un bote, dos botes, Ayuso el que no bote" o "Ayuso escucha, la pública está en lucha". También se han escuchado otros gritos como "La profe luchando también está enseñando" o "El patio de Ayuso es particular, si no tienes dinero no podrás entrar".

Los participantes han reclamado así a la consejera que atienda sus peticiones, centradas en cuestiones como la recuperación de un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y Formación Profesional y de 22 en Primaria, la reducción del número de estudiantes por aula o un incremento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente autonómico, junto con la equiparación retributiva para el profesorado de FP y de Servicios a la Comunidad, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

Tras cortar la calle Alcalá, los manifestantes han bajado hasta Cibeles y han cortado el Paseo de la Castellana. Desde allí, han levantado sus carteles con pitos y gritos para dar voz a sus reivindicaciones hasta Colón.

Csif lleva la protesta ante economía

Por su lado, Csif, que también ha convocado tres jornadas de huelga educativa, ha llevado este jueves las protestas ante la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que dirige Rocío Albert, donde decenas de docentes --250 según Delegación de Gobierno y 200 según los organizadores-- han exigido "una subida salarial real y un complemento de capitalidad para todo el profesorado madrileño".

En declaraciones a los medios, Miguel Ángel González, responsable de CSIF Educación Madrid, ha recordado que este departamento "es la que manda la Comunidad porque es el que reparte el presupuesto" y ha exigido que el dinero "que se está ahorrando en nóminas" de los 31.000 profesores en huelga se revierta "en arreglar los centros educativos".

Según los datos del sindicato, si el 45% de la plantilla secunda la huelga se estaría hablando de casi 31.000 docentes al día. Con una detracción media de 100 euros por docente, el ahorro para la Consejería de Educación superaría los 3 millones de euros diarios, una cifra que con las tres jornadas de paro rondaría los 10 millones.

"Mercedes Zarzalejo tiene que saber que todo el dinero de las nóminas puede revertir los recortes de la educación que llevamos sufriendo en esta comunidad más de 20 años", ha remarcado el portavoz del sindicato, que ha pedido además a la Comunidad que "escuche, dialogue y negocie de manera inmediata para evitar que el conflicto se prolongue durante todo el curso".