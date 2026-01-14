La Policía Nacional alerta de una nueva oleada de estafas por las rebajas: cómo evitarla

La Policía Nacional alerta sobre una nueva campaña de "smishing", estafa por SMS, en la que los ciberdelincuentes envían mensajes haciéndose pasar por empresas de paquetería aprovechando las rebajas. En esos SMS fraudulentos se indica: "La entrega está en espera porque su envío no tiene número de casa. Actualice lo antes posible" junto a un enlace. Sugieren de esta forma que hay un problema con la entrega de un paquete porque falta el número de domicilio.

El objetivo de esa estafa es que se acceda a el enlace falso que acompaña el mensaje y se faciliten los datos personales o bancarios, lo que puede llevar al robo de información o dinero. El contenido del vídeo compartido por la Policía Nacional advierte de que no se debe pulsar en esos enlaces ni proporcionar datos personales o bancarios, ya que se trata de un fraude que intenta suplantar a empresas de envío para engañar al usuario.

Solución al posible fraude

Si se ha recibido un SMS en el que se avisan de un problema con la entrega de un paquete, no se debe pulsar en el enlace. Antes de llevar a cabo cualquier acción, si existen dudas, es posible contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE de INCIBE a través del teléfono 017, donde expertos podrán orientarte sobre cómo proceder ante este tipo de extorsiones.

Si se ha recibido el SMS mencionado y no se ha pulsado en el enlace, se debe reportar a través del buzón de incidentes de INCIBE para que se alerte y evite que otros usuarios sean víctimas de esta estafa. A continuación, es necesario borrarlo y bloquear al remitente. Por otro lado, si ha accedido al enlace y se ha introducido los datos personales y bancarios en los formularios de la web fraudulenta, se recomienda seguir los siguientes pasos: