La Policía Nacional alerta de una nueva oleada de estafas por las rebajas: cómo evitarla

MENSAJES FRAUDULENTOS

Una nueva campaña de estafas por SMS por las rebajas ha sido alertada por la Policía Nacional en la que los ciberdelincuentes envían mensajes haciéndose pasar por empresas de paquetería

La Región
La Región
Publicado: 14 ene 2026 - 17:04 Actualizado: 14 ene 2026 - 17:11
Campaña de smishing que suplanta a empresas de paquetería con la excusa de que falta el número de casa

La Policía Nacional alerta sobre una nueva campaña de "smishing", estafa por SMS, en la que los ciberdelincuentes envían mensajes haciéndose pasar por empresas de paquetería aprovechando las rebajas. En esos SMS fraudulentos se indica: "La entrega está en espera porque su envío no tiene número de casa. Actualice lo antes posible" junto a un enlace. Sugieren de esta forma que hay un problema con la entrega de un paquete porque falta el número de domicilio.

El objetivo de esa estafa es que se acceda a el enlace falso que acompaña el mensaje y se faciliten los datos personales o bancarios, lo que puede llevar al robo de información o dinero. El contenido del vídeo compartido por la Policía Nacional advierte de que no se debe pulsar en esos enlaces ni proporcionar datos personales o bancarios, ya que se trata de un fraude que intenta suplantar a empresas de envío para engañar al usuario.

Solución al posible fraude

Si se ha recibido un SMS en el que se avisan de un problema con la entrega de un paquete, no se debe pulsar en el enlace. Antes de llevar a cabo cualquier acción, si existen dudas, es posible contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE de INCIBE a través del teléfono 017, donde expertos podrán orientarte sobre cómo proceder ante este tipo de extorsiones.

Si se ha recibido el SMS mencionado y no se ha pulsado en el enlace, se debe reportar a través del buzón de incidentes de INCIBE para que se alerte y evite que otros usuarios sean víctimas de esta estafa. A continuación, es necesario borrarlo y bloquear al remitente. Por otro lado, si ha accedido al enlace y se ha introducido los datos personales y bancarios en los formularios de la web fraudulenta, se recomienda seguir los siguientes pasos:

  • Contactar lo antes posible con la entidad bancaria para bloquear los movimientos sospechosos y la tarjeta bancaria.
  • Recopilar y guardar todas las evidencias posibles del fraude, incluyendo los enlaces. Se puede recurrir a testigos online para validar estas pruebas.
  • En los próximos meses, se sugiere que practicar egosurfing para comprobar la presencia propia en la Red y garantizar la seguridad de los datos personales y bancarios. Siempre se puede solicitar la eliminación de la información personal publicada en una página web, ejerciendo el derecho al olvido.
  • Acudir ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y presentar una denuncia con las evidencias que se hayan recopilado del fraude. Si todavía surgen dudas sobre la autenticidad de un SMS que se ha recibido, se puede consultar en la página web oficial de la empresa de paquetería suplantada, el estado del pedido. Recordar contrastar siempre todas las notificaciones que se reciban por SMS u otro medio, mediante una fuente oficial.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats