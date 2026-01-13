Los fraudes en las compras, inversiones y criptomonedas, las estafas más comunes en España

El fraude en las compras (42%), las estafas relacionadas con inversiones y criptomonedas (34%) y los intentos de robo de identidad (33%) son los fraudes más comunes en España, según se desprende de un estudio de Mastercard. En concreto, dicho análisis, realizado en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, entre otros países, destaca la creciente importancia de la seguridad digital en la vida cotidiana de los ciudadanos y revela que el 80% de los españoles está más preocupado por la ciberseguridad que hace dos años, una cifra que se reduce al 72% entre los europeos. Además, el 73% de los encuestados en España considera más difícil proteger sus datos personales en internet que asegurar su propia casa.

Otras conclusiones clave del texto son que la ciberseguridad es ahora una “prioridad” para la ciudadanía, ya que la mayoría (58%) piensa en ella semanalmente o más, superando a las preocupaciones sobre la seguridad laboral. Asimismo, el documento señala que el fraude afecta a “casi todo el mundo”, lo que se refleja en el hecho de que el 81% de los españoles -frente al 77% de los europeos- fue víctima de un intento de estafa en el último año.

En este sentido, Mastercard subraya que los consumidores más jóvenes son los que corren mayor riesgo, ya que el 37% de la “generación Z” (los nacidos aproximadamente entre 1997 y 2012), que fue objetivo de estafas afirma haber caído en la trampa. Entrando al detalle de los fraudes más comunes entre aquellos que fueron víctimas de un intento de estafa en España, resalta el fraude en compras y ventas minoristas (42%), que incluye las ofertas falsas, la venta de productos falsificados, trampas de suscripción u ofertas falsas de reembolso. Le siguen las estafas relacionadas con inversiones y criptomonedas (34%), así como los intentos de robo de identidad (33%), que engloban, entre otros, los servicios falsos de supervisión de crédito, solicitudes ficticias para verificar números de la Seguridad Social o las notificaciones falsas de verificación de antecedentes.

Estafas románticas

Las estafas románticas (30%) son las cuartas más frecuentes, e incluyen desde los perfiles falsos en “apps” de citas que solicitan dinero hasta estafas de suplantación de identidad. Por último, el fraude en viajes o venta de entradas (28%) es el quinto fraude más común en España. Por otra parte, el texto indica que de entre todos los españoles que se vieron afectados por un intento de estafa, el 75% asegura haber sufrido pérdidas económicas, asegurando el 47% de ellos que la pérdida económica superó los 100 euros. Asimismo, Mastercard advierte que la Inteligencia Aritificial (IA) está cambiando el panorama de las amenazas.

De hecho, los ciberataques automatizados a gran escala (84%) son la principal amenaza de seguridad relacionada con la IA para los consumidores españoles, pero solo el 8% se siente capaz de detectarlo. Además, más de un tercio (34%) teme que los delincuentes utilicen la IA para crear ataques más sofisticados.