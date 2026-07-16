La política española reacciona al aval del TJUE a la amnistía: de una "muy buena noticia" al "mayor ataque a la unidad nacional"

Oriol Junqueras (ERC), Salvador Illa (PSC) y Jorge Buxadé (Vox), algunos de los políticos que han reaccionado a la noticia.

La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de avalar la ley de amnistía española ha desencadenado una rápida respuesta de los principales partidos políticos. El tribunal concluyó que la norma no vulnera la legislación comunitaria en materia de terrorismo ni perjudica los intereses financieros de la Unión Europea, rechazando las objeciones planteadas por órganos judiciales españoles.

La sentencia, leída por el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, supone un importante respaldo jurídico para una ley que ya ha beneficiado a más de 300 personas y que continúa generando un intenso debate político y judicial.

ERC exige su aplicación inmediata

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interpretó la resolución como un argumento definitivo para reclamar la plena aplicación de la ley.

“Ya no hay excusas”, afirmó durante una comparecencia en la sede del partido, donde sostuvo que la sentencia demuestra que el debate afecta también a la calidad democrática del Estado.

Por su parte, el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, centró su reacción en la respuesta que pueda dar ahora el Tribunal Supremo. A través de las redes sociales, cuestionó si la Justicia española aplicará el criterio europeo o mantendrá una postura que calificó de política y no jurídica.

Junts habla de una “victoria rotunda”

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, celebró la decisión como una victoria para el independentismo.

“Hemos arriesgado y hemos ganado”, afirmó, defendiendo la estrategia impulsada por el expresidente catalán Carles Puigdemont y su entorno jurídico.

Nogueras aseguró además que la resolución beneficia también a los Comités de Defensa de la República (CDR) y sostuvo que ahora corresponde a los tribunales españoles aplicar la ley.

El PP rebaja el alcance de la sentencia

El Partido Popular (PP) trató de restar trascendencia política al fallo y recordó que el TJUE no ha realizado una valoración global de la ley de amnistía.

Fuentes de la formación señalaron que el tribunal únicamente se ha pronunciado sobre aspectos concretos relacionados con el Derecho de la Unión Europea, sin entrar a valorar la constitucionalidad de la norma ni su oportunidad política.

Los populares consideran que la resolución representa “un paso más” dentro de un proceso judicial más amplio y mantienen sus críticas a la decisión del Gobierno de aprobar la amnistía a cambio de apoyos parlamentarios. Pese al respaldo europeo, el PP insiste en que el debate político sobre la ley continúa abierto y defiende que la discusión de fondo sigue siendo de carácter político y moral.

Vox anuncia que la derogará si gobierna

Desde Vox, el jefe de la delegación del partido en Bruselas, Jorge Buxadé, lamentó el fallo y aseguró que su formación derogará la amnistía si llega al Gobierno.

El dirigente defendió que la protección de la integridad territorial y del orden constitucional corresponde a las instituciones españolas y criticó tanto a quienes confiaban en que la Justicia europea anulase la norma como al Tribunal Constitucional, al que acusó de estar politizado.