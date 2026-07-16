La justicia europea avala la ley de amnistía y descarta que vulnere su normativa

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía española al concluir que la norma no contraviene la legislación europea contra el terrorismo ni perjudica los intereses financieros de la Unión Europea, tal y como sostenían dos órganos judiciales españoles.

El presidente del TJUE, Koen Lenaerts, fue el encargado de leer el fallo, en el que se establece que la amnistía "no se opone" a la normativa comunitaria en estas materias.

La sentencia únicamente realiza observaciones sobre dos aspectos concretos de la ley, ya superados por el transcurso del tiempo: la obligación de que los jueces resolvieran su aplicación en un plazo de dos meses y la retirada automática de medidas cautelares.

La decisión sigue la línea marcada previamente por el abogado general del tribunal europeo, que defendió la legalidad de la norma al considerar que respondía a una situación excepcional con el objetivo de favorecer la normalización institucional y la reconciliación política.

Este pronunciamiento supone un importante respaldo jurídico para la ley de amnistía y limita una de las principales vías utilizadas por algunos jueces para cuestionar su aplicación. Aunque la mayoría de los tribunales españoles ya había aplicado la norma, beneficiando a más de 300 personas, algunos órganos judiciales mantenían dudas en los procedimientos más sensibles vinculados al independentismo.

Con esta resolución, el TJUE refuerza la compatibilidad de la ley con el marco jurídico europeo y despeja una de las principales incógnitas legales sobre su validez.