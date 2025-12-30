Los populares citan a Ábalos en el Senado y comunican la comparecencia al Tribunal Supremo y a Instituciones Penitenciarias

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado la citación en una rueda de prensa en la Cámara Alta.

Los populares han fijado para el próximo 8 de enero la comparecencia del exministro José Luis Ábalos ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y han comunicado la citación tanto al Tribunal Supremo como a Instituciones Penitenciarias para decidir los próximos pasos, dado que el exdirigente socialista se encuentra en prisión preventiva.

La decisión se ha adoptado este martes en la Mesa de la comisión de investigación, reunida tras la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, en un contexto marcado por el ingreso en prisión de Ábalos por riesgo “extremo” de fuga y por la investigación judicial en curso en el Alto Tribunal.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado la citación en una rueda de prensa en la Cámara Alta, donde ha subrayado que Ábalos no es “un actor secundario” en el caso Koldo, sino “el hombre para todo de Sánchez” y quien, a su juicio, “tiene la llave de la caja fuerte de los secretos del sanchismo”. “Queremos que venga al Senado y que la abra de par en par delante de todos los españoles”, ha afirmado.

José Luis Ábalos permanece en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, cuando el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó su ingreso en la cárcel junto al que fuera su asesor, Koldo García. Además, el Supremo ha convocado para el próximo 15 de enero una vista en la que analizará el recurso de apelación presentado por el exministro contra su encarcelamiento provisional.

En el caso de Ábalos, Alicia García ha avanzado que la citación será comunicada formalmente al Tribunal Supremo y a Instituciones Penitenciarias para que se determine si es viable su comparecencia y en qué condiciones.

Esperan explicaciones de Ábalos

La portavoz popular ha retado además al exministro a elegir entre “colaborar con la verdad o proteger a Sánchez” durante su intervención en el Senado. En ese sentido, ha señalado que espera que Ábalos explique “cómo se financió la candidatura de Sánchez en las primarias, qué irregularidades hubo, qué se pactó con Otegi y el PNV más allá de la moción de censura y hasta dónde llegaba el sistema de mordidas construido por Cerdán”.

“Sánchez podrá celebrar el fin de año encerrado en su búnker de La Moncloa, pero los españoles celebran otra cosa: el final de un ciclo, el final del sanchismo”, ha concluido García.

Zapatero en la mira

Por último, los populares han utilizado su mayoría absoluta para incluir al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la lista de comparecientes de la comisión, aunque sin fecha concreta. Alicia García ha insistido en que Zapatero es “el padre del sanchismo” y ha reclamado explicaciones sobre si hubo “un chivatazo” tras su reunión con un directivo de Plus Ultra.