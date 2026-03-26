El PP se abstendrá en la votación del decreto anticrisis

Este jueves, 26 de marzo, el PP ha anunciado que se abstendrá en la votación del decreto-ley aprobado la semana pasada por el Gobierno, que incluye medidas anticrisis tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, como la reducción del IVA de los carburantes y el refuerzo del bono social eléctrico.

Los populares consideran que el decreto es insuficiente, ya que no incorpora otras medidas que demandaban, como una rebaja del IRPF o prolongar la vida de las centrales nucleares. Según fuentes de Génova, han intentado que el Ejecutivo mostrara “sensibilidad con las necesidades de los españoles”, pero, de momento, no han obtenido respuesta positiva.

El partido también señala que la rebaja de los combustibles apenas ayuda a quienes no utilizan vehículo, mientras que estos hogares sí sufren el encarecimiento de la cesta de la compra. Por ello, aunque no votarán en contra, mantienen abierta la posibilidad de cambiar su decisión si el Gobierno introduce antes de la votación la reducción del IRPF.

Salvo sorpresas, el decreto será convalidado: Junts votará a favor tras confirmar que se aplicará la directiva europea que exime a autónomos con facturación inferior a 85.000 euros del pago del IVA, mientras que el resto de socios del Gobierno también apoyarán la medida, salvo Podemos, que se abstendrá porque defiende topes a los precios de carburantes, energía y alimentos.