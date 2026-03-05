El PP acusa a Sánchez de usar el “No a la guerra” con fines electorales: "Solo le faltó cantar Imagine"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por recurrir al lema del “No a la guerra” ante el conflicto entre Irán y EEUU, acusándolo de usarlo como “último recurso para aglutinar a sus votantes”.

Muñoz considera que Sánchez prioriza intereses electorales sobre la defensa de España, posicionándose al margen de los aliados europeos y enfrentándose a EEUU, “un aliado estratégico”. Según la dirigente popular, esta estrategia no fue consultada con altos mandos militares ni diplomáticos, sino con sus “gurús electorales”, y puede tener consecuencias para España.

La portavoz asegura que la paz no se defiende solo con discursos y critica que Sánchez omita denunciar violaciones de derechos internacionales en regímenes como Irán, señalando que los aliados europeos, por el contrario, apuestan por la disuasión como método de seguridad.