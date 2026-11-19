El Partido Popular ha elevado este jueves el tono ante el cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, previsto para esta noche, con un mensaje centrado en contraponer el proyecto de los populares a la gestión del actual presidente del Gobierno. El vicesecretario general de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado en A Coruña que Feijóo "explicará un proyecto frente a otro señor que no puede contar nada bueno".

A preguntas de los periodistas antes de participar en un encuentro sobre vivienda y autónomos, Bravo ha señalado que la intervención del líder popular no será "nada diferente" a lo que hace habitualmente: explicar sus propuestas y cuestionar la gestión del Ejecutivo. A su juicio, Sánchez se limitará a criticar porque, según ha afirmado, no puede ofrecer un balance positivo de sus ocho años al frente del Gobierno. También ha puesto en duda que pueda cumplir ahora compromisos que, en su opinión, no ha materializado hasta el momento.

El dirigente popular ha resumido la posición de su partido en una consigna: "Hay que recuperar la gestión". En ese sentido, ha reivindicado las medidas del PP en materia de fiscalidad, vivienda y apoyo a los trabajadores autónomos, con el objetivo, según ha explicado, de mejorar el poder adquisitivo de las familias y facilitar que lleguen mejor a final de mes.

Vivienda y fiscalidad, entre las prioridades del PP

La vivienda ha ocupado buena parte de las declaraciones de Bravo en A Coruña. El vicesecretario general del PP ha reiterado el compromiso de su partido de promover un millón de viviendas mediante la colaboración público-privada. Según ha defendido, las empresas promotoras tienen capacidad para construir, pero necesitan que las administraciones faciliten el desarrollo de nuevos proyectos.

Bravo ha reclamado también un mayor esfuerzo de las administraciones para impulsar vivienda pública protegida y ofrecer distintas alternativas, junto con la participación del sector privado. En su análisis, el problema se ha agravado durante los últimos 22 meses y seguirá haciéndolo si no aumenta la oferta.

El dirigente popular ha cuestionado el real decreto ley aprobado por el Gobierno en materia de vivienda. Aunque ha señalado que el propio texto reconoce que existe un déficit de oferta, ha criticado que, a su juicio, no incorpora medidas concretas para construir más viviendas ni para agilizar los trámites administrativos, las licencias y los procedimientos burocráticos.

En el ámbito económico, Bravo ha defendido una rebaja del IRPF y las propuestas dirigidas a los autónomos, para los que el PP plantea un paquete de 46 medidas. Ha insistido en que el proyecto de Feijóo busca mejorar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, especialmente de las familias con hijos.

Feijóo prepara el debate con su equipo en Génova

Mientras tanto, el líder del PP ha dedicado las horas previas al encuentro a preparar sus intervenciones junto a su equipo en la sede nacional del partido. Según fuentes populares citadas por RTVE, Feijóo llega al debate con "tranquilidad", después de estudiar informes y analizar los argumentos que expondrá ante el presidente del Gobierno.

Desde el PP aseguran que el candidato combinará "moderación y sentido de Estado" con un "examen exigente" a la gestión de Sánchez. Los populares consideran que la presión recae sobre el presidente, al que pretenden confrontar con las decisiones adoptadas durante la legislatura y con los asuntos que han marcado la acción del Ejecutivo.

En esa línea, fuentes del partido han asegurado que Feijóo quiere poner a Sánchez "frente al espejo de su incompetencia". También han cuestionado la imagen que, a su juicio, ofreció el presidente en el anterior debate entre ambos, celebrado hace tres años y medio.

Cinco bloques en el cara a cara

El debate comienza a las 22,00 horas y está moderado por la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado. El encuentro cuenta con cinco bloques temáticos: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

Por sorteo, Feijóo es el encargado de abrir el cara a cara, mientras que Sánchez tiene la última intervención. Está previsto que el encuentro se prolongue hasta la medianoche.

El PP afronta así la cita con la intención de convertirla en un examen a la gestión del Gobierno y presentar sus propuestas como alternativa, con especial atención a la vivienda y la economía. Feijóo tendrá esta noche la oportunidad de defender directamente su programa ante Sánchez, en uno de los principales encuentros de la campaña electoral.