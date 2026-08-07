El PP denuncia que el Gobierno no haya pedido más medios a Europa para atajar la crisis en Ceuta

La jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, durante una intervención

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha acusado al Gobierno de no solicitar más medios a la Unión Europea para hacer frente a la crisis migratoria de Ceuta, que se prolonga desde hace más de una semana.

La dirigente popular realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a esRadio, en la que se refirió a la comparecencia del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, en la que se abordó la situación en la ciudad autónoma.

Según explicó Brunner, Frontex ya opera en Ceuta, aunque las autoridades españolas no han presentado ninguna solicitud adicional para ampliar el apoyo de la agencia europea. No obstante, indicó que la Comisión Europea está preparada para incrementar la asistencia si España lo solicita.

El comisario también señaló que Bruselas no ha recibido información del Gobierno español sobre una posible infiltración terrorista entre los migrantes llegados a Ceuta ni sobre una petición para reubicar a menores no acompañados en otros Estados miembros al amparo del Pacto sobre Asilo y Migración.

Afea ausencia de Marlaska y Robles

Montserrat criticó además que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, no comparecieran ante el Parlamento Europeo, y sostuvo que el Ejecutivo no está coordinándose con las instituciones europeas como asegura.

La secretaria general del PPE afirmó que, tras la intervención de Brunner, quedó patente que el Gobierno no ha pedido más ayuda a la UE y aseguró que todavía no se ha identificado a todos los migrantes que permanecen en Ceuta ni se ha trasladado esa información a las autoridades europeas.

Asimismo, cargó contra el Ejecutivo y calificó a los responsables de Interior y Defensa de "incapaces e irresponsables", al tiempo que sostuvo que la crisis continúa y sigue afectando a la seguridad nacional y a la integridad territorial. También reclamó que se identifique a los adultos y menores que permanecen en la ciudad para aplicar, en su caso, los procedimientos de retorno previstos por la normativa.