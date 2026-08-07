El Congreso debatirá si España debe replantearse el Mundial 2030 con Marruecos tras la crisis humanitaria de Ceuta

El capitán de la Selección Rodri Hernández sujeta la Copa del Mundo durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026

El Congreso de los Diputados debatirá la conveniencia de que España se replantee la organización conjunta con Marruecos del Mundial de Fútbol de 2030 tras la reciente crisis humanitaria registrada en Ceuta. La iniciativa parte de Sumar, que ha registrado una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a estudiar posibles alternativas junto a la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol y Portugal, tercer país anfitrión del campeonato.

La propuesta se suma al rechazo expresado por distintas formaciones políticas a que Marruecos forme parte de la organización del Mundial. Vox, Sumar y Podemos han cuestionado la participación del país magrebí como sede del campeonato en el contexto de la crisis de Ceuta y de las tensiones existentes en materia migratoria y fronteriza.

Sumar sostiene que "el fútbol no puede servir para blanquearlo todo" y reclama una revisión específica del actual modelo de organización de la Copa Mundial a raíz de los acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta, así como de los antecedentes relacionados con la gestión migratoria de Marruecos y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por los países organizadores.

La formación recuerda en su iniciativa que el Parlamento Europeo ya expresó en una resolución de junio de 2021 su rechazo al uso del control fronterizo y de la migración, especialmente de menores no acompañados, como instrumento de presión política contra España durante una anterior crisis migratoria en Ceuta.

Revisión de las condiciones de las sedes

En caso de que la FIFA rechazase revisar el actual reparto de la organización, Sumar reclama al Gobierno que plantee alternativas y que actúe de forma "coherente con los principios democráticos y de derechos humanos" que deben orientar la política exterior española.

La iniciativa propone además impulsar una reforma de los procedimientos de adjudicación y seguimiento de grandes competiciones deportivas para incorporar cláusulas permanentes, independientes y exigibles en materia de derechos humanos. Entre las medidas planteadas figura incluso la posibilidad de retirar la condición de país anfitrión cuando se produzcan incumplimientos graves.

Sumar quiere asimismo que el Ejecutivo informe al Congreso sobre las conclusiones de la revisión y que promueva, tanto en el ámbito bilateral como europeo e internacional, una investigación independiente sobre los acontecimientos de Ceuta.

En este sentido, la formación reclama esclarecer lo sucedido, identificar a las personas fallecidas y desaparecidas y determinar las responsabilidades que correspondan, además de establecer mecanismos de alerta temprana, protección de menores y salvamento de vidas.

La iniciativa llega después de la reciente crisis migratoria en Ceuta, en la que decenas de miles de personas entraron desde Marruecos en la ciudad autónoma, generando una fuerte tensión política entre ambos países y reabriendo el debate sobre las relaciones bilaterales, la gestión de las fronteras y la participación marroquí en acontecimientos internacionales organizados conjuntamente con España.