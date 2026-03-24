El PP denunciará a Tezanos por “inflar” datos del PSOE

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, anunció ayer que su partido va a presentar una querella contra el director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, porque su objetivo es “inflar” y “beneficiar” al PSOE que dirige Pedro Sánchez. Según resaltó, el objetivo es “alterar” la voluntad de los ciudadanos y con ello “influir” en los resultados de las urnas. “Cuando hablamos del CIS no hablamos de demoscopia, hablamos de manipulación y ante ello acudimos a la Justicia”, declaró Cuca Gamarra, que consideró que debe haber no solo responsabilidades políticas sino también penales.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Gamarra anunció una “utilización partidista” de este organismo “a favor” de Pedro Sánchez y subrayó que debe tener “consecuencias” porque los sondeos de Tezanos, dijo, pretenden “fallar” de forma “deliberada” para “anular la voluntad de los electores”. “Y eso es estar al servicio de Sánchez”, aseveró.

En este sentido, Cuca Gamarra afirmó que se busca “inflar” al PSOE y para ello se unan “recursos públicos para manipular y dirigir la opinión pública”, algo que, según dijo, “afecta a la libre formación del voto de los ciudadanos”. Por todo ello, avanzó que el PP presentará una querella contra José Félix Tezanos por los indicios que existen de posible delito electoral por la “vulneración” de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en sus artículos 49 y 145.

Por su parte, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, advirtió ayer de los riesgos de la extrema polarización de España y de la dificultad para articular mayorías sólidas: “La polarización extrema y los mecanismos de desinformación pueden convertir conflictos gestionables en rupturas profundas que amenazan la cohesión institucional y que alteran el sistema social, crispándolo hasta límites desconocidos hasta la fecha”, sostuvo.

A su juicio, la España actual es una sociedad en la que “ya no existen grandes mayorías”, y eso provoca la dificultad para sacar adelante los Presupuestos, algo que, según dijo, “no es una excepción” en el mundo.