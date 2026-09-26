El PP exige al Gobierno IVA al 0% para el pescado y más ayudas al gasóleo

El PP se reúne con la Federación Nacional de Cofradías de España y de la Confederación Española de Pesca (Cepesca).

El Partido Popular ha mantenido esta semana una reunión con los máximos representantes de la Federación Nacional de Cofradías de España y de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), tras la que ha reclamado al Gobierno aplicar un plan de desgravación fiscal, IVA al 0% en alimentos básicos y aumentar las ayudas al gasóleo a la flota pesquera, según ha anunciado este sábado.

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Durante el encuentro, el PP —representado por el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal; la coordinadora de Agricultura y Política Rural, Carmen Crespo, y la secretaria de Pesca del PP, Rosa Quintana— ha trasladado su apoyo a las organizaciones y ha compartido los puntos clave de su Plan de Choque para la Mejora del Poder Adquisitivo, presentado el pasado jueves por su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

Este incluye el IVA al 0% a los alimentos básicos —entre ellos el pescado, leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras, carne y conservas—, duplicar las desgravaciones por hijo, actualizar la tarifa general del IRPF para adecuarla a la inflación, bajada del 21% al 10% del IVA a la energía y la eliminación del IVA para autónomos que facturen por debajo de 85.000 euros.

En el plano sectorial, los responsables del PP han planteado la revisión al alza de las ayudas al gasóleo que recibe la flota pesquera de 0,20 céntimos, pues consideran que son "completamente insuficientes ante un incremento medio del 86% que está sufriendo el sector en el precio del carburante".

Además, exigen que se utilice "el máximo" de margen de ayudas que permita la Unión Europea para que esta sea una "ayuda real y efectiva", se comprometen a reflejar en el plan que las ayudas al gasóleo se calculen en función del consumo real de cada embarcación y reclaman al Gobierno la sustitución del sistema actual por un modelo "más ágil" que permita a los pescadores acceder a la ayuda sin tener que adelantar el coste del combustible.

Por otra parte, el partido también insta al Ejecutivo a intensificar la presión para renovar el acuerdo UE-Mauritania —que expira el 14 de noviembre de 2026— y garantizar la actividad de los más de 50 buques españoles afectados, así como a que reclame en los respectivos Consejos Europeos la prórroga del marco europeo de ayudas "mientras persista la situación excepcional de los precios" y para que España utilice "plenamente" la flexibilidad que le ofrece dicho marco en apoyo de la flota pesquera.

En concreto, reclama al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ejerza presión ante la expiración del actual Protocolo pesquero entre la UE y Mauritania, que contempla una contribución europea de 60,8 millones de euros anuales y permite el acceso a hasta 280.050 toneladas anuales para buques de España y otros ocho Estados miembros, explica en un comunicado.