El PP exige volver al IVA del 10% en peluquerías tras 97 prórrogas

Los senadores del Partido Popular (PP) Rosa Sánchez Gándara y Francisco José Fernández matuvieron una reunión con la presidenta de la Asociación de Peluqueros de Ourense, María José Rocholl, al término de la cual exigieron a la mesa del Congreso que desbloquee su iniciativa para devolver a los salones de belleza el IVA del 10%. Una proposición que, aseguran, ha sido aplazada cerca de un centenar de veces.

Na actualidade ten máis de 97 prórrogas, e non hai visos que o goberno e o Partido Socialista deixen de bloquear a tramitación da mesma"

“Na actualidade ten máis de 97 prórrogas, e non hai visos que o goberno e o Partido Socialista deixen de bloquear a tramitación da mesma”, señalaba Sánchez Gándara, quien añadía “xa non caben máis escusas, e hai que axudar a este sector”, pues volver a este tipo impositivo “suporía menos peche de negocios e manter o persoal, sobre todo”.

Su compañero en la cámara alta añadía que “tanto que presume o goberno central de que a economía marcha como un tiro, pois é o momento de axudar ós establecementos máis desfavorecidos”. A juicio de Fernández, esta medida “ten unha compoñente rural. En tódolos pobos hai unha ou dúas perruquerías que axudan á xente maior, envellecida, que non tería que desplazarse ás cabeceiras de comarca” ante el cierre de servicios.

Según la presidenta de los peluqueros, el sector necesita un alivio económico, pues “a maioría da xente tivo que reducir o persoal, sobre todo despois da pandemia, e non volveu a coller traballadores. Como autónomos, moitas veces non hai nin rotación nin aumento da do traballo”, llegando incluso al punto de no poder incrementar los servicios porque “tampouco dás feito todo o traballo, e tes que reducilo”