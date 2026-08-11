El PP exige al Gobierno que reconozca a Ceuta como zona de difícil cobertura ante un sistema sanitario "colapsado"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha denunciado este martes que el sistema sanitario de Ceuta "está colapsado" tras la llegada masiva de personas migrantes, por lo que ha exigido al Gobierno que reconozca a la ciudad autónoma como zona de difícil cobertura.

En declaraciones a los medios después de reunirse con representantes sindicales del sector sanitario y con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, Fúnez ha criticado que el Gobierno no cumpla con el Real Decreto que califica a Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura, lo que permitiría distinguir a los profesionales sanitarios que prestan atención en estos territorios.

"Si antes era difícil la situación, si hasta ahora había un déficit de médicos, había un déficit de enfermeras, había un déficit de TCAE para poder dar asistencia en condiciones de igualdad con respecto al resto de españoles a los ceutíes, esta situación de invasión que vivimos el 30 y el 31 de julio lo que ha hecho ha sido colapsar, llevar el sistema de salud de Ceuta al límite", ha aseverado.

Según ha detallado Fúnez, Ceuta atraviesa una situación "compleja", en la que faltan alrededor de 50 enfermeras, 20 médicos en Atención Primaria y "otros tantos" en Atención Hospitalaria, así como técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE).

En línea con lo que le han trasladado organizaciones sanitarias, en Urgencias hay más de 90 personas entre aquellas que están dentro del servicio y las que están esperando para entrar. "Esas más de 90 personas tienen que ser atendidas por cinco médicos, 12 enfermeras y cinco TCAE", ha aseverado.

"Antes del 30 y el 31 de julio, todos los días se veían en Urgencias alrededor de 150 pacientes, 100-150 pacientes. En este momento, se están atendiendo en Urgencias en el hospital, sin contar las heridas que se hacen fuera del hospital y de los centros de salud, a más de 500 personas", ha añadido.

También ha señalado que la noche del 30 y 31 de julio eran solo siete médicos, 12 enfermeras y cinco TCAE los profesionales disponibles para atender a más de 1.500 personas con situación de hipotermia, fracturas complicadísimas y síntomas de ahogamiento.

"La ministra no está"

Tras ello, ha criticado que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad no están dando respuestas a esta situación. "La ministra es que no está, es que no ha venido y tampoco parece que tenga previsto venir", ha reprochado para apuntar que Mónica García no ha acudido a Ceuta desde su llegada al Ministerio.

"No puede ser que la ministra ponga en valor la profesionalidad de los médicos y su compromiso, porque eso ya está claro, que los médicos, que el resto de profesionales sanitarios, tienen un gran compromiso con los ceutíes, pero aquí quien tiene que dar la talla, quien tiene que dar respuesta, es el Ministerio de Sanidad", ha señalado para demandar a sus representantes que vayan a Ceuta y escuchen a los profesionales.

En este contexto, la 'popular' ha exigido al Gobierno que vuelva a reconocer a Ceuta como zona de difícil cobertura, en cumplimiento del Real Decreto que lo establece, a fin de poder atraer a la ciudad autónoma a más profesionales. Además, ha reclamado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que depende del Ministerio de Sanidad, la puesta en marcha del plan estratégico de catástrofes.

A este respecto, ha subrayado que dicho plan facilitaría el desarrollo de medidas frente a una de las preocupaciones de los sanitarios, como es la posible propagación de enfermedades infecciosas. Fúnez ha destacado que el gobierno municipal está aplicando ya medidas de control de aguas, al tiempo que ha indicado que la limpieza de las zonas donde están los migrantes también "es fundamental".

"Desde el Ministerio a día de hoy todavía no se ha enviado ni una sola comunicación por escrito dando indicaciones a los profesionales sanitarios de cómo actuar en una situación como la que les estoy describiendo", ha criticado.

Inseguridad

Fúnez ha insistido en pedir respuestas a Sanidad, no solo en lo que respecta a las personas migrantes que han llegado, sino "fundamentalmente" a los ceutíes. "Personas que tienen enfermedades crónicas, que necesitan revisiones periódicas y que muchos de ellos están pidiendo y solicitando las revisiones en sus casas porque tienen miedo de ir al centro de salud o porque consideran que en el hospital los servicios están absolutamente colapsados", ha detallado.

Por otra parte, ha señalado que algunos profesionales sanitarios le han trasladado que se sienten "inseguros", lo que ha llevado a que ahora sean dos las enfermeras que van a visitar a enfermos en distintos puntos de la ciudad, cuando antes solo iba una. En este punto, ha demandado más seguridad para los profesionales.

"Ayer hubo un altercado en la entrada de urgencias porque un joven intentó atacar con un arma blanca a una de las personas de seguridad", ha referido.

Finalmente, ha querido trasladar el apoyo, respaldo y fuerza del Partido Popular a los ceutíes y ha señalado que la formación trasladará sus exigencias al Congreso, al Senado y al Parlamento Europeo.