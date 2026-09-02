El PP exige a Sánchez elecciones generales tras el informe policial que señala a Marruecos en la crisis de Ceuta: "Lo sabía y lo tapó"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles en Ceuta que el Gobierno de Pedro Sánchez "lo sabía y lo tapó" tras la revelación del informe policial que señala a Marruecos en la entrada masiva de más de 70.000 migrantes a finales de julio. Feijóo, que ha comparecido junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha afirmado que el despliegue fue "consentido y coordinado por Marruecos", por lo que ha exigido convocar de inmediato a la embajadora marroquí, Karima Benyaich, y llamar a consultas al embajador español en Rabat, Enrique Ojeda.

Exigencia de responsabilidades judiciales y adelanto electoral

El presidente del PP ha acusado al Ejecutivo central de ser un "Gobierno fallido" y de mentir a la ciudadanía al ignorar los avisos reiterados recibidos por las Fuerzas de Seguridad los días 27, 28 y 29 de julio. Asimismo, ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pida explicaciones por carta a la Dirección General de la Policía. Feijóo ha remarcado que existen responsabilidades políticas y judiciales que "no pueden quedar impunes", recordando que su formación se ha personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional y reclamando la convocatoria inmediata de elecciones generales.

Apoyo a Ceuta y llamamiento a las movilizaciones

Coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta, el jefe de la oposición ha trasladado su respaldo a la Policía Nacional, a las Fuerzas de Seguridad y a los Servicios de Inteligencia. Además, ha hecho un llamamiento a secundar las concentraciones pacíficas convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) frente a los ayuntamientos de toda España para expresar solidaridad con la ciudad autónoma, denunciando intentos de boicot por parte del Gobierno central.

Críticas al mando único y falta de información

Por otro lado, Feijóo ha cuestionado el papel del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente del mando único designado para la crisis, defendiendo que ante una situación que afecta a la integridad territorial la responsabilidad debe ser asumida directamente por el presidente del Gobierno. Finalmente, el líder de los populares ha denunciado que la administración estatal no ha facilitado "ninguna información oficial ni institucional" al principal partido de la oposición desde el inicio del conflicto.