Feijóo acusa a Sánchez de urdir un programa "destituyente" contra la Nación, el Rey y las instituciones del Estado

El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar un "auténtico programa destituyente que nadie ha votado" que, a su juicio, actúa "contra la Nación y contra el Estado", pretende sustituir el sistema autonómico por una "plurinacionalidad de carácter confederal" y trata de deslegitimar instituciones como la Corona, el Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante su intervención este martes en la localidad lucense de Ribadeo, en un acto en recuerdo del expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, Feijóo ha contrastado el "momento constituyente de reconciliación y construcción institucional" que representó este dirigente de la UCD y la Transición frente al "momento destituyente".

"Padecemos un Gobierno que actúa contra la Nación y contra el Estado, ocupándola, degradándolos y desarmándolos", ha afirmado, antes de añadir que el Ejecutivo ha iniciado, en su opinión, "un proceso de ruptura y de construcción del sistema constitucional de 1978".

Según sostiene el líder de la oposición, el Ejecutivo de Sánchez pretende sustituir el Estado autonómico constitucional por otro de "plurinacionalidad de carácter confederal" a través de "una mutación constitucional por la puerta de atrás" y le ha acusado de gobernar "sin mayoría social para ello y sin Parlamento, sin Presupuestos y abusando del real decreto ley".

A su juicio, las consecuencias de ese "auténtico programa destituyente que nadie ha votado" son tres: el aumento de la polarización, el deterioro de las instituciones y la "quiebra" del sistema de garantías jurídicas.

Un Estado "al servicio de camarillas"

Feijóo ha acusado al Ejecutivo de haber puesto el Estado al servicio de "camarillas" y de tratar de obtener ventajas políticas o electorales "subastando la igualdad de los españoles". Además, ha lamentado que haya ministros, en referencia al ministro de Transportes Óscar Puente, que se comportan "de forma tabernaria, insultando a adversarios y ciudadanos particulares", y ha censurado que se haya llegado al "hecho sin precedentes" de "señalar a la Corona".

También ha descrito al Gabinete de Sánchez en la crisis de Ceuta como "ausente, inerte e indiferente a los intereses, la seguridad, la integridad y la soberanía" de los españoles y se ha preguntado si alguien puede imaginar a Calvo-Sotelo "rodando unos vídeos sobre sus canciones veraniegas preferidas en un sofá de la Moncloa cuando se está ocupando una parte del territorio español". "No debemos tomarnos a broma la actuación de este Gobierno, por más que a menudo parezca ridícula", ha añadido Núñez Feijóo.

Quieren dividir a los ciudadanos "en bandos irreconciliables"

Frente a ese intento de modificar el modelo de convivencia, el presidente del PP ha afirmado que España sigue contando con instituciones y poderes "fundamentales" para su defensa, entre los que ha citado expresamente a la Corona, el Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la sociedad civil.

En este sentido, considera que "no es extraño" que la estrategia del Gobierno y de sus socios pase por intentar "deslegitimar" esas instituciones y poderes. Y que todo ello está orientado a "dividir a los ciudadanos en dos bandos irreconciliables" y a plantear las próximas elecciones generales "como un plebiscito".

Feijóo ha defendido, sin embargo, que España "no está abocada a la degradación continua" y que la política "no tiene por qué ser ese espectáculo bochornoso" que se contempla desde hace ocho años. Su deseo, ha señalado, es que regresen a España "la dignidad, el respeto, la competencia en la gestión y la seriedad bien entendida".

Una "línea de defensa" en el PP

El líder de la oposición ha asegurado además que el Estado cuenta con "otra línea de defensa" en el Partido Popular, al que ha definido como una formación comprometida con "la concordia y con la unidad de los españoles".

"Mi compromiso es recuperar esa buena política en beneficio de todos los españoles", ha proclamado Feijóo, quien ha reivindicado al PP como una "verdadera alternativa" a la situación actual, que ha definido como "viable, rigurosa, solvente, con experiencia y realista".

Esa alternativa, ha explicado, debe establecer un proyecto de renovación y reconstrucción nacional con un programa de acción política "fiel al espíritu y a los principios rectores del sistema de 1978", pero capaz de atender los problemas actuales y corregir las carencias que "se han hecho evidentes".

Finalmente, el dirigente del PP ha defendido una alternativa capaz de reunir el apoyo de una "amplísima mayoría de españoles" que, según ha afirmado, demandan un cambio "y que, además, se produzca cuanto antes".