El PP sitúa a María Navarro al frente de las Cortes de Aragón tras la renuncia de Vox a presentar candidato

El Partido Popular ha logrado este martes hacerse con la Presidencia de las Cortes de Aragón con la elección de María Navarro Viscasillas como nueva presidenta de la Cámara autonómica en el inicio de la XII Legislatura.

La candidata popular obtuvo 26 votos, los de su grupo parlamentario, frente a los 25 apoyos que reunió el socialista Fernando Sabés. La clave estuvo en la decisión de Vox y Teruel Existe de no presentar candidato propio y optar por el voto en blanco, lo que impidió que ningún aspirante alcanzara la mayoría absoluta en primera votación.

En la segunda vuelta, por mayoría simple, se repitió el resultado y Navarro fue proclamada presidenta, consolidando así el control institucional del Parlamento aragonés para el PP en el arranque del nuevo mandato.

Un primer paso clave para la investidura de Azcón

La elección de Navarro se produce en plena negociación para la investidura del popular Jorge Azcón como presidente del Gobierno de Aragón. La renuncia de Vox a disputar la Presidencia de la Cámara —tras haberla ostentado en la legislatura anterior— se interpreta como un gesto que facilita el liderazgo parlamentario del PP mientras avanzan las conversaciones.

La nueva presidenta de las Cortes asume un cargo de alta relevancia institucional: es la segunda autoridad de Aragón, solo por detrás del presidente autonómico. Entre sus funciones figuran moderar los debates plenarios, presidir la Mesa y la Junta de Portavoces, y proponer candidato a la Presidencia del Gobierno tras la ronda de consultas con los grupos.

La XII Legislatura arranca con 67 diputados, de los cuales 30 son nuevos. La Cámara presenta una composición prácticamente paritaria, con 34 mujeres y 33 hombres, en un escenario de aritmética ajustada en el que el PP da el primer paso asegurándose la Presidencia bajo el liderazgo de María Navarro.