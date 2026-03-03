LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada, De Irán a la calle Progreso
Una cola de coches aguarda para respostar en una gasolinera de Ourense durante la noche. Las luces de los automóviles también iluminan la portada de La Región del martes 2 de marzo. Es lo que tiene el ataque al cuarto mayor productor de petróleo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del crudo mundial.
La foto de esos automóviles varados frente al surtidor recuerda a los inicios de la invasión de la guerra de Ucrania, hace ya cuatro años, cuando se dispararon los combustibles a causa de un conflicto que Rusia pensaba zanjar por la vía rápida. El pasado 24 de febrero cumplió cuatro años. Y esa es una de las grandes incógnitas de la guerra contra Irán: ¿será rauda o se prolongará en el tiempo?, ¿cómo afectará a nuestra economía?, ¿a cuánto se elevará el coste para la población civil? Otro de los interrogantes tiene que ver con la posición española: ¿se equivoca o acierta el Gobierno de Sánchez al condenar el ataque ordenado por Trump?, ¿quedará España aislada al convertirse en la voz más crítica de la UE contra la operación de EEUU e Israel?
