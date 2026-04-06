El PP negocia para que haya pacto con Vox “cuanto antes”

El Partido Popular y Vox continúan negociando en Extremadura, Aragón y Castilla y León para conformar gobiernos autonómicos, con especial atención a Extremadura, donde el objetivo es investir a María Guardiola como presidenta. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, insistió en la necesidad de cerrar los acuerdos “cuanto antes” para evitar un bloqueo y poder empezar a elaborar presupuestos y trabajar para los ciudadanos, que en Extremadura apoyaron al PP con un 43% de los votos.

Bravo subrayó que las negociaciones buscan medidas compartidas como bajar impuestos, reducir trabas administrativas, eliminar gasto superfluo y respetar las instituciones. Según el dirigente popular, “volver a la normalidad, eliminar esos muros y que vuelva a haber posibilidad de hablar, eso es lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa y creo que en breve se conseguirán esos acuerdos”.

Desde Vox Extremadura, el diputado Juan José García aseguró que su partido trabaja “codo con codo” con el PP y con “voluntad de acuerdo”, manteniendo reuniones y flujo de información en las que la discreción y la prudencia imperan, negociando “punto por punto, medida por medida, presupuesto por presupuesto” para lograr un gobierno por el bien de los extremeños.

García recordó que la situación actual se debe a que María Guardiola “no aprobó un presupuesto en 2025, que no aprobó un presupuesto en 2026, que convocó elecciones el 27 de octubre del 2025, y ahora tiene que negociar punto por punto, medida por medida, presupuesto por presupuesto, con Vox Extremadura para llegar a un acuerdo de gobierno por el bien de los extremeños”.

"Problemas internos"

Bravo también comentó que la carta que Vox dirigió a su militancia acusando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “atacarle” con “insidias” tiene “algún parecido” con la que hizo Pedro Sánchez “cuando tenía problemas internos”, pero insistió en que lo prioritario es conformar los gobiernos cuanto antes para poder tomar medidas que compensen a los españoles mientras el Gobierno central no actúa.

El vicesecretario destacó que “toda la predisposición y todo el trabajo” del PP está centrado en alcanzar acuerdos que se “consiguieran pronto”, recalcando que se trata de medidas que “más o menos todo el mundo comparte”. Entre ellas, la necesidad de eliminar gastos superfluos, bajar impuestos y reducir trabas administrativas y burocráticas.

García insistió en que la discreción y la prudencia son claves en las negociaciones y que “absolutamente nada” se puede comentar sobre el estado de los avances internos, para proteger la seriedad del proceso y no generar polémicas innecesarias.

Bravo reiteró que, aunque las cartas internas y ciertas tensiones existen, la prioridad es garantizar la estabilidad y la gobernabilidad en las comunidades autónomas, destacando que las negociaciones en Aragón y Castilla y León también avanzan con la intención de cerrar acuerdos lo antes posible para que los gobiernos puedan empezar a trabajar eficazmente y responder a las necesidades de los ciudadanos.