El PP se personará en la causa judicial por el accidente ferroviario de Urda

Uno de los vagones afectados del Iryo en el accidente de Urda.

El Partido Popular se personará en la causa judicial por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) para que se investiguen los hechos hasta el final y se depuren las responsabilidades que correspondan. Así lo ha anunciado este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional de la formación, Alma Ezcurra, en un vídeo remitido por el partido.

El anuncio se produce después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, avanzase también este domingo que su partido se personará como acusación popular en la investigación. Ambas formaciones buscan participar en el procedimiento judicial para esclarecer las circunstancias de la tragedia ferroviaria.

"Queremos que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que nadie eluda las responsabilidades que le correspondan", afirmó Ezcurra, quien sostuvo que lo ocurrido en Urda "no puede explicarse simplemente como un accidente".

La dirigente popular atribuyó la tragedia a "años de mala gestión, de advertencias desoídas, de decisiones equivocadas" que, a su juicio, el Gobierno y el Ministerio de Transportes tendrán que explicar.

El PP reclama explicaciones al Gobierno

En su intervención, coincidiendo con el Día de Todos los Santos, Ezcurra recordó a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda y dedicó una mención especial a Fátima Báñez, compañera del PP fallecida en una de las tragedias.

"Era una mujer maravillosa, una servidora pública eficaz y una compañera generosa y cercana a la que vamos a echar muchísimo de menos", señaló la portavoz popular.

Ezcurra también criticó la difusión en los medios de comunicación de conversaciones entre trabajadores ferroviarios y de las últimas palabras de un maquinista fallecido cuando intentaba frenar el tren. La dirigente cuestionó que se difundiesen estas grabaciones mientras las familias todavía buscaban a sus seres queridos.

"Antes de buscar culpables entre los trabajadores, van a tener que explicar qué falló porque los sistemas de seguridad están precisamente para evitar que ningún error humano termine en una tragedia", afirmó.

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En este sentido, recordó que los accidentes de Adamuz y Urda se produjeron en un intervalo de diez meses y cuestionó que se atribuya lo ocurrido únicamente a un posible error humano. "La tragedia ha sucedido no una sino dos veces y eso no es normal", manifestó.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP reconoció que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de inasumibles las dos tragedias ferroviarias, pero criticó que, a su juicio, no se hayan asumido responsabilidades políticas.

"La pregunta es, ¿por qué ante lo inasumible nadie asume una sola responsabilidad? ¿Qué tiene que pasar en España para que este Gobierno entienda que su indolencia tiene consecuencias?", cuestionó.

La portavoz popular también acusó al Ejecutivo de realizar encuestas para medir el impacto electoral de los accidentes en lugar de centrarse en las familias de las víctimas y en la seguridad ferroviaria. "¿La responsabilidad llega solo si trae consigo rédito electoral?", preguntó.

Además, cuestionó los cambios de criterio del ministro de Transportes, Óscar Puente, respecto a la velocidad de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Ezcurra recordó que, según señaló, hace menos de un año el ministro prometía que los trenes circularían a 350 kilómetros por hora y que ahora plantea detener toda esa línea.

"¿En qué y en quién podemos confiar a día de hoy los españoles?", planteó.

La dirigente popular concluyó su intervención reclamando un Gobierno en el que, según sus palabras, "manden los expertos, no colegas de partido" y que sitúe la gestión, el rigor y la experiencia por encima de todo.

"Basta de espectáculos, basta de incompetencia. Hoy toca recordar a los muertos y también comprometernos con los vivos", concluyó Ezcurra.

La personación del PP en la causa judicial se suma a la anunciada por Vox, mientras continúa la investigación sobre las circunstancias de los accidentes ferroviarios y las posibles responsabilidades derivadas de ambos siniestros.