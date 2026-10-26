Vox pacta con el PP no concurrir al Senado en seis provincias y presentar solo un nombre en otras 14
APUNTALAR LA MAYORÍA
La formación de Santiago Abascal no concurrirá a la Cámara Alta en seis circunscripciones y limitará su lista a un solo aspirante en otras catorce provincias para apuntalar la mayoría del PP y bloquear al bloque de PSOE y Frente Amplio
Vox ha renunciado a presentar candidatura propia para el Senado en seis provincias y presentará un único candidato en otras catorce para frenar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, según ha anunciado la formación.
En concreto, Vox no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares y presentará un único candidato en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.
Vox y el PP han mantenido conversaciones discretas para armar una candidatura conjunta para la Cámara Alta que permita a los populares retener la mayoría absoluta y alcanzar los tres quintos de representación, cifra clave que faculta para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los de Santiago Abascal han destacado que Vox y el PP "son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos", pero "no es ningún secreto" que coinciden "en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Pedro Sánchez de las instituciones".
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ALQUILERES EN TERRITORIO OCUPADO
Consumo abre expediente a una plataforma por mantener anuncios de alquiler turístico en territorios palestinos ocupados
INVESTIGACIÓN ABIERTA
Los disturbios en Barcelona se saldan con 128 detenidos
Lo último
DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE
Ourense vive el arranque de otoño más seco en 35 años: solo 22 litros por metro cuadrado
expansión empresas
Audi producirá unos 200.000 SUV al año en Estados Unidos a partir de 2030