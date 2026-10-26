Vox pacta con el PP no concurrir al Senado en seis provincias y presentar solo un nombre en otras 14

Vox ha renunciado a presentar candidatura propia para el Senado en seis provincias y presentará un único candidato en otras catorce para frenar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, según ha anunciado la formación.

En concreto, Vox no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares y presentará un único candidato en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.

Vox y el PP han mantenido conversaciones discretas para armar una candidatura conjunta para la Cámara Alta que permita a los populares retener la mayoría absoluta y alcanzar los tres quintos de representación, cifra clave que faculta para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los de Santiago Abascal han destacado que Vox y el PP "son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos", pero "no es ningún secreto" que coinciden "en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Pedro Sánchez de las instituciones".