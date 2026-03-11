El PP plantea rebajas fiscales y medidas energéticas para paliar los efectos de la guerra

El Partido Popular registrará este miércoles, 11 de marzo, una Proposición no de Ley en el Congreso y una moción en el Senado con un paquete de medidas económicas para hacer frente a los efectos del actual contexto internacional (principalmente la guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos), marcado por el encarecimiento de la energía y la presión sobre los precios. Entre estas se encuentran rebajas fiscales o medidas energéticas.

Según fuentes del partido, la iniciativa incorpora algunas de las propuestas que la formación anunció el lunes, entre ellas cambios en el IRPF para aumentar el poder adquisitivo de los contribuyentes y medidas temporales para mitigar el impacto del aumento del precio de la energía tanto en los hogares como en la industria.

En el ámbito fiscal, el PP plantea elevar un 10% el mínimo personal por contribuyente, duplicar el mínimo por hijo y actualizar los tramos del impuesto, con incrementos de hasta el 10% en los niveles de renta más bajos y del 3% en los más altos. También propone actualizar el resto de parámetros del impuesto conforme a la inflación de 2025. Según los cálculos del partido, estas modificaciones tendrían un impacto medio de unos 200 euros por contribuyente y beneficiarían a unos 16 millones de personas, con un coste estimado de 3.200 millones de euros. El PP sostiene que alrededor del 70% del beneficio recaería en las rentas medias.

El texto incluye además medidas relacionadas con el mercado energético. Entre ellas figura la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que, según la formación, permitiría reducir entre un 3% y un 4% el precio final del recibo de la luz.

La propuesta contempla también bonificaciones en los peajes eléctricos para las empresas electrointensivas, la convocatoria de una subasta de cogeneración, la revisión de la retribución variable para 2026 y cambios en el Estatuto de los consumidores electrointensivos con el objetivo de incrementar las ayudas al sector hasta el límite del 25% de los ingresos procedentes de los derechos de emisión de CO₂, en línea con lo permitido por la normativa europea.

Entre otras medidas, el documento propone una bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero, así como la elaboración de un Estatuto de la industria calorintensiva y una reducción de los costes por servicios de ajuste del sistema eléctrico para el sector industrial por encima de los niveles previos al apagón general del 28 de abril de 2025.

El PP prevé remitir el texto a los distintos grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, así como al Gobierno, para su análisis. La iniciativa será debatida y votada en el Senado la próxima semana, antes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para abordar la situación económica.

De acuerdo con las estimaciones del partido, si las medidas energéticas se mantuvieran durante un año, un hogar medio compuesto por dos adultos y dos hijos podría ahorrar alrededor de 900 euros anuales.