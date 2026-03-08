El PP va a presentar en el Congreso una proposición para acabar con el borrado de las mujeres

El vicesecretario de Educación y de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, señaló este 8 de marzo, antes del inicio de la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid que su partido registrará en el Congreso de los Diputados "una proposición no de ley que va a reclamar al Gobierno de España que se acabe con el borrado de las mujeres".

"Que retiren los artículos 43 y 44 de una ley que está atravesada por sectarismo y que lo que hace es terminar con un constructo que tanto ha costado a las mujeres, por supuesto, pero también a todos los hombres que creemos en el feminismo y que sabemos que es una lucha que nos interpela a todos y en la que todos tenemos que estar presentes", aseguró de los Santos ante los medios de comunicación.

Estos artículos, posibilitan que cualquier persona, simplemente con derecho de pasar por un registro civil, puede convertirse en mujer ipso facto y en el mismo momento tener todos los derechos que las mujeres.

El portavoz popular también indicó que su formación está "con las feministas, con las de siempre, en la manifestación que sigue reclamando sus derechos, frente a las barrabasadas de un Gobierno que se pretendía como el más feminista de la historia, pero que es el que más daño ha hecho al feminismo”.

También arremetió contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la "ley del solo sí es sí", recordando que"los fallos de las pulseras antimaltrato que han dejado desprotegidas a más de 5.000 mujeres".