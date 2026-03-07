"Máis referentes, máis presentes" reivindica el papel de la mujer profesional con la presencia del gobierno gallego

Diferentes miembros del Consello do Goberno galego participaron este sábado en el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacó la puesta en marcha de la plataforma Presentes, una comunidad digital impulsada por el Gobierno gallego para visibilizar el talento y la experiencia de las profesionales en Galicia.

Rueda explicó que la iniciativa busca “dar visibilidade a expertas de todas as áreas para que protagonicen o espazo público”. Actualmente, la plataforma cuenta ya con alrededor de 2.000 profesionales de distintos sectores, desde la investigación y la ciencia hasta el medio rural, la industria o la cultura.

El proyecto, que ha contado con el apoyo de más de 100 entidades para identificar perfiles, pretende crear un espacio abierto y participativo que sirva de referencia para las nuevas generaciones y ayude a demostrar que el género no debe ser un impedimento en ningún ámbito.

Liderado por Fabiola García

Durante el acto, la comisionada para la iniciativa, Fabiola García, subrayó que en Galicia existen “miles e miles de mulleres referentes” que trabajan cada día en distintos sectores profesionales, aunque muchas de ellas no cuentan con la visibilidad pública que merecen.

Según explicó, la plataforma busca reunir tanto a profesionales ampliamente reconocidas como a otras con trayectorias menos visibles, pero igualmente relevantes. “En Presentes estamos todas as mulleres, con distintas traxectorias profesionais, construíndo dende o presente un futuro en igualdade”, afirmó.

García destacó que el objetivo es crear una red de voces acreditadas de mujeres profesionales a las que se pueda recurrir para participar como ponentes en conferencias, mesas redondas, entrevistas o debates públicos. “Serán espazos de coñecemento, de inspiración e de diálogo”, señaló.

La plataforma también recoge referentes históricos en materia de igualdad y aspira a convertirse en una herramienta para fortalecer el ecosistema profesional gallego. “El talento no tiene género, pero muchas veces las oportunidades sí se encuentran con barreras. Esta plataforma nace para derribar esos obstáculos”, aseguró.

29 millones para Igualdad

En el marco de este compromiso, recordó que la Xunta destina en 2026 un presupuesto récord de más de 29 millones de euros a políticas de igualdad. Entre las principales medidas destacan 7,4 millones para el Plan Corresponsables, orientado a facilitar la conciliación, y 5,1 millones para el programa Emega, dirigido al emprendimiento femenino.

Asimismo, señaló que Galicia mantiene la gratuidad de las escuelas infantiles y está ultimando la primera estrategia gallega para impulsar el empleo femenino en sectores tradicionalmente masculinizados, con el objetivo de reducir la brecha salarial.