El PP reitera que su proyecto representa “la estabilidad”

Propositivo, útil, estable, cercano, regenerador... así se presenta el PP ante la celebración de la Interparlamentaria del partido en A Coruña durante este fin de semana. La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, reivindicó a su formación como el partido de las “propuestas” frente a una oposición -en referencia al PSdeG y el BNG- “instalada en el no a todo y en el bloqueo”. Lo hizo en A Coruña, durante la presentación del cónclave popular, acompañada entre otros por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, que dijo que Galicia es el “espejo” en el que se miran los populares de otras autonomías. Y, de inmediato, aseguró que enfocarán la Interparlamentaria en un debate centrado “en lo importante”.

“El PPdeG inicia el año con propuestas”, subrayó Paula Prado, y añadió que van a demostrar que el PP es la formación “mayoritaria”. Frente a ello, contrapuso a un PSdeG que dedicará su Comité Nacional de este sábado en Santiago a “sus problemas internos”. “Después de salir el caso Tomé, reúne a su máximo órgano no para hablar del futuro de Galicia sino para solucionar problemas de acoso machista y laboral y todo esto mientras aplaude los regalos a Cataluña”, apostilló sobre la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Del BNG, dijo que es un partido “fan de Maduro” que se manifiesta “en contra de un futuro democrático en Venezuela”. “El independentismo se sitúa en el lado incorrecto de la historia”, remarcó.

Alberto Núñez Feijóo reunirá este fin de semana a los diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular con motivo de la 27ª Interparlamentaria, en la que debatirán sobre vivienda, empleo, seguridad o regeneración democrática, entre otros asuntos.

Bendodo indicó que la elección de A Coruña responde a que en Galicia “hay estabilidad, hay presupuestos, hay compromiso con la gestión”. Y remarcó que el objetivo del PP es “solucionar los problemas de la gente” frente a un Sánchez que es “el principal problema”. Por eso el lema de la Interparlamentaria, Por lo importante, recordó.

Por su parte, Diego Calvo comentó que 2026 será “el año del cambio, de regeneración democrática”.

En la misma línea, el presidente del PP local de A Coruña, Miguel Lorenzo, dijo que los temas que se tratarán en la Interparlamentaria “son los que importan a los ciudadanos”. Entre ellos, citó la “presión fiscal” o la vivienda, “pero, sobre todo, buscar soluciones”.