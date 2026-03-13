En Portada, Ourense, de capital termal a capital del pufo

Lo triste de que el Concello de Ourense lidere el ranquin de deudores de la Agencia Tributaria es que va en contra de la esencia del ourensano medio, un tipo ahorrador capaz de pagar a tocateja la compra de la casa o el cambio de bañera. De hecho, Ourense ocupa el noveno puesto de España con más dinero en cuentas y depósitos corrientes, con una media de 33.094 euros por persona.

El problema es que la morosidad municipal la padecen los bomberos, los policías, los funcionarios, los autónomos y también las constructoras. La última de ellas, Opain, ha paralizado la reforma de la avenida de Portugal por impagos del Concello. Así, las obras se eternizan, lo que ha llevado a los comerciantes afectados por la pérdida de clientes en la mencionada avenida, Pena Trevinca o Alejandro Pedrosa a solicitar bonificaciones fiscales. Otra consecuencia es que algunos concursos empiezan a quedarse desiertos, o simplemente con una o dos ofertas que empiezan a recaer siempre en las mismas empresas.

Por tanto, la pregunta que les formulo es la siguiente: ¿cómo es posible tener una de las capitales más morosas de España en uno de los territorios más ahorradores y pagadores del país?, ¿de verdad este gobierno local nos representa?