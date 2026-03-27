El PP ve a María Jesús Montero y su entorno “podridos de corrupción”

El Partido Popular aseguró que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su entorno están “podridos de corrupción” y pronosticó que en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo los ciudadanos le enseñarán la “puerta de salida”. “Son basura política”, afirmó el PP en un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que se hace eco de la información de El Debate acerca de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional localizaron dinero en efectivo oculto en el interior de la vivienda del excargo de Hacienda José Antonio Marco Sanjuán, cuyo registro fue autorizado mediante orden judicial tras la querella contra él de la Fiscalía Anticorrupción.

El pasado lunes, el Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid citó a declarar en mayo a Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), órgano integrado en el Ministerio de Hacienda, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presunto delito de cohecho.

También se pronunció el secretario general del PP, Miguel Tellado, que aseguró que el” ex número 3 de María Jesús Montero también tenía fajos de chistorras en su casa, como Ábalos”, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. “Qué coincidencia”, exclamó. A su entender, para lo que “sí tiene poder la candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía es para estar en el centro de todas las tramas de corrupción”. “Menudo inicio de campaña”, exclamó Tellado en la misma red social.