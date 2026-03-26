Sánchez nombra vicepresidente a Carlos Cuerpo y ministro de Hacienda a Arcadi España, tras la salida de María Jesús Montero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves la salida de María Jesús Montero, quien se presenta como candidata a la presidencia de Andalucía. La decisión se produjo tras la comparecencia del mandatario a media tarde, en la que confirmó los cambios en su Ejecutivo.

La remodelación incluye el nombramiento de Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente primero del Gobierno y de Arcadi España como ministro de Hacienda, cargos clave para mantener la estabilidad política y económica del Ejecutivo tras la marcha de Montero. Con estos movimientos, Sánchez busca reforzar su equipo de cara a los próximos retos políticos y electorales.

Montero llama a los socialistas a defender lo público y lograr el cambio en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha remitido una carta a la militancia de su partido en la que realiza un llamamiento por la defensa de "lo público" de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, al tiempo que traslada a los socialistas que tienen "en su mano" la posibilidad de lograr el "cambio" en el Gobierno de la Junta, actualmente dirigido por Juanma Moreno tras vencer el PP-A con mayoría absoluta en las elecciones de 2022.

Según ha informado el PSOE-A en una nota, Montero señala en dicha misiva a los militantes que "ha llegado el momento de Andalucía", una tierra que "necesita cambio", algo que "está en nuestra mano conseguirlo", según defiende la líder socialista.

La hasta ahora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda también ha valorado en su carta a la militancia del PSOE-A cómo "ya hemos construido juntos los capítulos más importantes de la transformación social de Andalucía", al tiempo que reivindica que los socialistas tienen "equipo" y "un proyecto ilusionante" para la comunidad autónoma andaluza.

"Tenemos un plan para recuperar el futuro de Andalucía", afirma Montero, quien asegura que se va a "dejar la piel en conseguirlo". Además, tras apelar a la "participación insustituible" de los militantes socialistas en el proceso electoral, María Jesús Montero subraya que el próximo 17 de mayo es el día de "salir a las calles" con "ilusión y alegría" para "defender lo nuestro".

A su juicio, el 17M es "una oportunidad para Andalucía", para "decir basta ya a recortes y privatizaciones", así como a "servicios colapsados" y a la "falta de ambición de Moreno Bonilla, que vende nuestra sanidad a costa de nuestra salud", según denuncia la candidata socialista.

Montero asegura que los andaluces merecen "un gobierno capaz en la Junta, que tire del carro, que construya con hechos el nuevo andalucismo del siglo XXI, sin complejos, con orgullo y con valentía, con soluciones y un progreso real".

"Por todos los que esperan una cita o una operación que no llega, una llamada para otorgarles por fin la ayuda de la dependencia, para concederles la VPO que tanto ansían o la plaza para que su hijo o hija pueda formarse y conquistar sus sueños. Por todos ellos, por tu gente, por ti. El 17 (de mayo) todos tenemos una cita", concluye la secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, que firma su misiva apelando a la defensa de "lo público" y de Andalucía.