PP y Vox alcanzan un acuerdo en Castilla y León que incluye la "prioridad nacional"

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (i) y el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d)

Fin a la espera de casi tres meses. El Partido Popular y Vox formalizan hoy a las 12:00 horas su acuerdo de gobierno en Castilla y León. Las negociaciones, que se habían llevado con máxima discreción, pisaron el acelerador la semana pasada y se remataron definitivamente ayer. El movimiento clave se produjo cuando la cúpula nacional del PP asumió que no existía una opción real de sacar adelante una moción de censura contra Pedro Sánchez. Hasta ese momento, Alfonso Fernández Mañueco había aprovechado un vacío legal en la normativa de la comunidad —que no impone un límite temporal para celebrar el debate de investidura— para dilatar los plazos de reojo a un hipotético escenario de elecciones generales.

Los números de Mañueco frente al espejo autonómico

La posición de Mañueco en la mesa de negociación venía condicionada por unos resultados electorales que se sitúan como los más discretos del mapa popular en los últimos meses. La comparativa de colchón frente a Vox habla por sí sola, ya que en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla aventajó a la ultraderecha en 27,7 puntos, mientras que en Extremadura María Guardiola le sacó una distancia de 26,2 puntos. Incluso en Aragón, Jorge Azcón se distanció en 16,38 puntos, un margen superior al obtenido en Castilla y León, donde Mañueco cosechó la ventaja más estrecha con solo 16,05 puntos de diferencia con sus socios.

A pesar de este escenario, el giro definitivo llegó el martes mediante una reunión por videoconferencia que desatascó el pacto. El concepto de “prioridad nacional” no supuso un foco de conflicto insalvable entre ambos equipos; cabe recordar que el propio Mañueco ya recurrió en 2022 al término de “inmigración ordenada”, un concepto que en su día le costó explicar ante los medios.

Exigencias de Vox: blindaje "medida a medida" y reparto de carteras

Fuentes internas de Vox señalan que la negociación se ha cerrado "medida a medida" y bajo un estricto calendario de cumplimiento, una coraza para evitar que los populares dejen los compromisos en un cajón, tal y como reprochan que ocurrió en la anterior legislatura. El núcleo del programa pactado orbita sobre las exigencias tradicionales de la formación de Santiago Abascal, centrándose en la implantación de la prioridad nacional, el bloqueo en la recepción de menores no acompañados, la creación de una ley de violencia intrafamiliar y un tijeretazo a las subvenciones de los sindicatos.

En cuanto al reparto de poder en el Ejecutivo autonómico, las quinielas apuntan a un esquema ambicioso para Vox en el que se da por segura una vicepresidencia con cartera para Carlos Pollán, quien ya ha manifestado su interés por asumir las competencias de Deportes. Respecto a las consejerías clave, el partido reclama Agricultura y Ganadería, además de posicionarse con fuerza para controlar Familia, un área que Mañueco ya estuvo a punto de cederles en 2022, junto a Cultura y/o Educación. Finalmente, tampoco se descarta que la cartera de Medio Ambiente acabe segregándose para pasar a manos de Vox, calcando la fórmula que los dos partidos ya ensayaron en el Gobierno de Extremadura.