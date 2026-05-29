Ruth Andérez detalla el plan 2025-2028 de Castilla y León y sus medidas para la emigración y el retorno

La directora general de Relaciones Institucionales de Castilla y León, Ruth Andérez, ha situado en el centro de la acción política a los castellanoleoneses en el exterior, un colectivo que no deja de crecer y que ya supera las 205.000 personas, tal y como expuso durante su intervención en el V Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).

Andérez comenzó refiriéndose a la relevancia del colectivo y el compromiso institucional: “por la ciudadanía española en el exterior y por seguir defendiendo la marca España”, afirmó.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2026 hay 205.215 castellanos y leoneses residentes en el extranjero, lo que representa el 6,41% del total nacional. La cifra supone además un incremento de 10.715 personas respecto al año anterior, consolidando una tendencia al alza que sitúa a Castilla y León como la sexta comunidad autónoma con mayor presencia de ciudadanos en el exterior.

Tras repasar los datos, Andérez explicó que la política autonómica se articula entorno al IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que según la directora general establece “una batería de medidas que se articulan en torno a dos ejes principales: el apoyo a la ciudadanía en el exterior y el fomento del retorno”.

El primero de ellos incluye el respaldo a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior mediante ayudas al funcionamiento de casas regionales, financiación de actividades, proyectos culturales y obras de rehabilitación de centros. A ello se suman convocatorias de ayudas individuales de especial necesidad, atención a personas privadas de libertad en el extranjero y líneas de apoyo específicas para ciudadanos en Cuba.

Andérez aludio a la creación del portal de acción exterior, que animó a consultar de forma habitual, así como la celebración de congresos internacionales de centros castellanos y leoneses en el exterior y la puesta en marcha del Premio Castilla y León en el Exterior, destinado a reconocer la labor de las comunidades emigrantes en la proyección de la imagen de la región.

Retorno, becas y programas por edades

El segundo eje del plan se centra en el retorno. En este ámbito, la Junta ha impulsado programas como “Pasaporte de vuelta”, “Volver a Castilla y León” y un sistema de becas para estudios de posgrado en universidades públicas de la comunidad.

También se desarrollan programas de retorno temporal diseñados por perfiles de edad: Encuentro, dirigido a menores de 35 años; Orígenes, para personas entre 35 y 60 años; y Añoranza, orientado a mayores de 60. “Una batería de medidas que creo que facilitan el bienestar de las comunidades en el exterior y el retorno de todos aquellos que quieran volver a su comunidad de origen”, resumió Andérez.

El dispositivo se completa con canales de información, orientación y asesoramiento a través de la oficina de retorno de la Junta y entidades como la asociación de inmigrantes retornados en Castilla y León.

Crítica al Gobierno central

En el tramo final de su intervención, la directora general se sumó a las críticas hacia la gestión estatal en materia de memoria democrática, al considerar que determinadas políticas “se podrían haber hecho en otras condiciones”, en línea con la intervención en el mismo foro del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.