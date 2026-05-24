La presunta trama de Plus Ultra recurrió a Zapatero por ser "pro Sánchez y pro Maduro": "El fin justifica los medios"

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectó conversaciones de los implicados en la presunta trama del caso Plus Ultra que investiga la Audiencia Nacional en las que hablaban sobre el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir el rescate de la aerolínea en plena pandemia, señalando que era una persona “pro Sánchez y pro Maduro”.

En un informe remitido al juez José Luis Calama, titular del Tribunal Central de Instancia Número 2, los agentes analizan una conversación del 30 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia, entre los directivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, este último actual presidente de la aerolínea.

Los agentes inciden en que los responsables de la compañía, que recibió un rescate de 53 millones de euros en 2021, abrieron dos vías de influencia con ese objetivo: una a través de Zapatero y otra mediante el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Según los mensajes recogidos en el informe, Rodolfo Reyes —exconsejero de la compañía— preguntó a Martínez Sola cómo llegar “a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento, etc.”, a lo que el presidente de Plus Ultra contestó que el CEO, Roberto Rosell, director financiero, ya se lo había comentado: “Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías”.

“Delcy que llame a Ábalos”, sugirió Reyes en alusión a la dirigente venezolana, en mensajes extraídos de su teléfono móvil por las autoridades de Estados Unidos y aportados a la investigación. “O alguien con Zapatero”, añadió después Martínez Sola.

La Policía señala que en esa misma conversación Reyes comentó: “Sirve pa’ algo ese ‘señor’”. Martínez Sola respondió que Zapatero “es pro Sánchez” y que “el fin justifica los medios”. “Y pro Maduro”, añadió el exconsejero, que explicó que iba a preguntar “por sus amigos en Caracas” y que “crisis es oportunidad” y tenían que “encontrarla”.

Hacer un “Kitchen Gabinet”

Por otro lado, la UDEF sugiere que la trama pudo haber tenido influencia en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid en mayo de 2021 para investigar la concesión de la ayuda a la aerolínea. Los agentes recogen que el abogado Miguel Palomero indicó a Reyes que preguntaría “cómo es la juez del 15”, Esperanza Collazos, y que “la fiscal jefa es amiga y hay que cortar esto”.

“Hay que cortar esto”, insistió el abogado, a lo que Reyes respondió “absolutamente” y le instó a hablar con “Julio” Martínez Sola: “Y lo cortamos”. Ante esto, Palomero llamó a “hacer un Kitchen Gabinet”. Unos días después, el máximo accionista de la aerolínea y su presidente mantuvieron una conversación en la que Reyes “refiere que alguien llamada Paola está con los permisos operacionales” y que “en la parte de ayuda del Gobierno está Julio Martínez Martínez”.

En julio de 2021, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el levantamiento de la medida cautelar que mantenía bloqueados los 34 millones de la ayuda y el rescate se completó apenas un mes después, apunta la UDEF.

Pasada una semana, un amigo de Zapatero envió una noticia en la que “se alude al reciente nombramiento de Julián Mateos como director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas”, el órgano de la SEPI encargado de gestionar el rescate.

“Tras el reenvío de la noticia, a los pocos minutos, Reyes le pregunta a Martínez Martínez si lo conoce y, en el siguiente mensaje, Reyes dice: ‘10k done’. Lo anterior pone de manifiesto la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros”, concluye la Policía.

Los agentes también analizaron conversaciones fechadas el 11 de febrero de 2021 entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola sobre una comida en la que intervendría Julio Martínez Martínez, al que consideraban el contacto para acceder a Zapatero y para “conseguir negocios”.

“Refieren que la comida ha ido bien y que Julio Martínez Martínez les habría conseguido, con el favor de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, seis vuelos autorizados sin nota diplomática”, recoge el informe de la UDEF. La indicación era que Plus Ultra los solicitara directamente al INAC venezolano y que indicara que “están autorizados por Vicepresidencia”.

“Cobran si se mueven”

La UDEF también indica que consta que Plus Ultra solicitó en mayo de 2020 a diversas entidades financieras préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), “sin que dichas operaciones llegaran a formalizarse al haber sido rechazadas”. “En consecuencia, respecto de los ICO, la red de influencia también realizó actuaciones al más alto nivel dirigidas a intervenir en su tramitación”, añade el informe.

En este sentido, los agentes incorporaron “una carta dirigida a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Banco Santander, en la que se indica que, por instrucciones de Zapatero, desde Plus Ultra se ponen en contacto solicitando su ayuda para la obtención de un crédito ICO”. En ese contexto se produjo una conversación entre Roselli y Reyes “de la que se desprende que la red de influencia ha comenzado a realizar gestiones”, sostienen los investigadores.

“¿Cómo ves el tema Zapatero/Santander?”, preguntó el máximo accionista de la aerolínea. Roselli, “conocedor de lo actuado”, según la UDEF, respondió: “Pues hoy hablamos. Parece que movió duro. Creo que algo puede salir”.

A esto, Reyes contestó que “ellos cobran si se mueven”, una expresión que, según la Policía, hace alusión a que “la red liderada por Zapatero obtendría contraprestaciones económicas siempre y cuando realicen gestiones a su favor”.

La red buscaba “un 100% de seguridad”

Los agentes sostienen que “en la cúspide de la red de influencia se ubicaría Zapatero, quien ejercería un liderazgo no visible en la estructura formal”, ya que realizaba “una supervisión estratégica del proceso de concesión de la ayuda”. “Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad”, escribió Rodolfo Reyes al presidente de la aerolínea.

Se trata de una conversación en la que Martínez Sola informa al máximo accionista de Plus Ultra de que iba a mantener una reunión con Martínez Martínez. Además, los agentes localizaron una empresa “presidida y representada por Martínez Martínez” en las Islas Vírgenes Británicas, territorio catalogado como una de las “jurisdicciones no cooperativas (paraísos fiscales)” por el Ministerio de Hacienda.

Con esta reunión, los directivos de la aerolínea pretendían, según la Policía, “que intervengan y mediante su influencia les aseguren al 100% que se les otorgará la ayuda pública y, tras haberla obtenido, busquen un banco para el préstamo puente”. Ante esto, los agentes concluyen que “la red de influencia operaría mediante la suscripción de contratos y la emisión de facturas que justificarían determinados movimientos financieros”.