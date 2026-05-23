Feijóo sostiene que Zapatero "tenía al Gobierno detrás" en el caso Plus Ultra: "No era un jubilado haciendo negocios"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la reelegida Marga Prohens en la clausura del XVII Congreso autonómico del PP de Baleares.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado esta semana en el caso Plus Ultra, “no era un jubilado haciendo negocios sino que tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno”.

Lo ha dicho durante el cierre del XVII Congreso autonómico del PP de Baleares, en el que Marga Prohens ha sido reelegida con el 99,93% de los votos. Feijóo ha dedicado una parte de su intervención a la necesidad de lograr “un cambio de clima” para poner fin a una etapa “en la que todo es corrupción y decadencia”.

“Desde hace ya años, la única agenda del Gobierno es la de los tribunales. No tienen una agenda de servicios, de infraestructuras o de reformas estructurales, es una agenda permanente de tribunales”, ha dicho.

Además, ha ironizado con que “no se podía esperar menos” que el apoyo a Zapatero expresado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que su partido “ovacionara a Ábalos”, entre otras declaraciones y acciones que ha recriminado.

“Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta, si hace negocios es porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno. Hay que estar muy pringando para leer los 80 folios del auto de imputación y salir a darle apoyo”, ha subrayado.

“Sánchez no sorprende, ¿pero de verdad no queda nadie en el PSOE que se sonroje con este Gobierno? ¿No queda un solo socialista que diga ‘yo no me afilié para esto’? ¿Ningún socio que se avergüence? Este Gobierno es peor que la mafia”, ha añadido.

Se compromete a endurecer la política migratoria si llega al Gobierno

Durante su intervención, Feijóo también se ha comprometido a endurecer la política migratoria en el caso de que llegue a la presidencia del Gobierno. “Quien venga a delinquir será expulsado de nuestro país”, ha subrayado.

Un tramo de su discurso lo ha dedicado a detallar los que serán sus cinco compromisos, entre ellos reemplazar la política migratoria actual, “inhumana e insostenible”, por otra centrada en “proteger las fronteras, luchar contra las mafias y respetar los valores”.

“La ilegalidad no puede producir derechos. Quien venga a aportar será bienvenido, quien venga a delinquir será expulsado de nuestro país”, ha señalado entre aplausos de la militancia.

Okupación ilegal de viviendas

Otro de sus compromisos, ha proseguido, será poner coto a la okupación ilegal de viviendas y, como establece la ley antiokupación que ahora tramita el Congreso a instancias del PP, permitir que los okupas “deban salir de la propiedad en 24 horas”.

“La okupación genera conflictos vecinales, inseguridad, indefensión de los propietarios. No podemos permitirnos esta lentitud en recuperar la vivienda de un ciudadano. Es de justicia y es razonable”, ha defendido.

El nuevo modelo de financiación autonómica será otro de los puntos en los que se centrará, con el objetivo de que incluya cuestiones como la insularidad, la vivienda y los servicios públicos. “Será radicalmente distinto al de ahora y tendrá en cuenta las necesidades de los españoles”, ha dicho.

Regulación de las costas

Otra responsabilidad será la regulación de las costas para adecuar la legislación “a la tradición costera y pesquera y a los núcleos de población costeros que existen desde hace decenas de años en muchísimas zonas”.

“Tendremos una normativa pactada con las comunidades autónomas, respetuosa con el medio ambiente, con los núcleos tradicionales y con la propiedad privada. Vamos a ordenar la costa de nuestro país sin sectarismos, con compromiso, con legislación, con derechos y con obligaciones”, ha garantizado.

El último compromiso ha sido con la sanidad pública y con el colectivo de médicos, “que lleva diez meses de huelga y que tiene dos responsables, la ministra y el presidente Sánchez”. “Yo me comprometo, y lo hice por escrito con el comité de huelga, a aumentar las plantillas y las plazas MIR. Y lo más importante, a hacer una pieza separada en el sistema de financiación de las comunidades autónomas para medir y financiar adecuadamente el Sistema Nacional de Salud”, ha zanjado.