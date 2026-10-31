Primer funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda: “Aprendamos a cuidar la vida”

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, se ha unido este sábado al dolor de todos los familiares y afectados por el accidente ferroviario de Urda, ha pedido a la sociedad no olvidar esta tragedia y ha exhortado a aprender "a cuidar más la vida" para construir una sociedad en la que nadie se sienta abandonado en el sufrimiento.

Cerro Chaves se ha expresado así durante la homilía de la misa funeral ofrecida en una abarrotada iglesia parroquial de Urda (Toledo), en memoria de los fallecidos en el accidente de trenes, que ha concelebrado junto al obispo auxiliar, Francisco César García Magán.

La misa ha estado presidida por la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda, trasladado específicamente para la celebración eucarística desde su Basílica --a la que regresará esta tarde--, y adornado con 69 rosas en memoria de los fallecidos hasta ahora confirmados oficialmente.

A la misma han asistido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el alcalde de Urda, Manuel Galán; el primer edil de Los Yébenes, Jesús Pérez; la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla; la vicepresidenta primera de las Cortes, Josefina Navarrete; el presidente regional del PP, Paco Núñez; la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la presidenta de la Diputación provincial, Concepción Cedillo; y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; así como representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y algunos de los familiares de los fallecidos.

A poca distancia del accidente entre los pueblos de Urda y Los Yébenes, el arzobispo ha tomado como referencia el Salmo 129, 'Desde lo hondo a ti grito, Señor', para subrayar que este es el grito de las "tantas familias que han perdido a sus seres queridos", de quienes todavía se encuentran en los hospitales, de quienes esperan noticias y de quienes "han visto cómo su vida cambiaba en unos instantes".

"Es el grito de toda una sociedad que se ha sentido profundamente conmovida por la tragedia ferroviaria en Urda", ha continuado, agradeciendo "tantos gestos de entrega y servicio" que se han realizado desde estos pueblos durante estos días.

Como arzobispo de Toledo ha querido hacer llegar su "cercanía de padres y pastores" a todas las familias. "Queremos deciros que vuestro dolor es también nuestro dolor. Que la Iglesia quiere estar a vuestro lado, acompañaros, escucharos y sosteneros. No tenemos palabras que puedan llenar el vacío de una ausencia tan dolorosa, pero tenemos una certeza: Dios no nos abandona, tampoco en los momentos más oscuros de nuestra existencia", ha dicho.

Ha recordado cómo el papa León XIV "ha querido hacerse presente en esta tragedia" a través de un telegrama enviado a nuestra Archidiócesis, en el que expresó "su dolor, su oración por los fallecidos, su cercanía a los familiares y su reconocimiento a quienes trabajan en las tareas de socorro".

Precisamente, el obispo auxiliar ha leído al término de la ceremonia la carta enviada por el Papa, en la que hace llegar su sentido pésame a los familiares de los fallecidos, junto con expresiones de consuelo para los familiares y heridos, y de descanso para los fallecidos.

La grandeza de la solidaridad

En su homilía, el arzobispo ha querido agradecer de manera especial el trabajo de los servicios sanitarios, los bomberos, la Guardia Civil, los equipos de emergencia y los voluntarios, "y tantas personas que habéis acudido a ayudar". "En medio de la tragedia hemos contemplado también la grandeza de la solidaridad, de la entrega y del servicio. Allí donde hay sufrimiento, muchas personas responden con generosidad", ha destacado.

Tras incidir en que los fallecidos "no han desaparecido en la nada" y en la convicción de que la vida humana "no termina definitivamente con la muerte", ha querido dirigirse especialmente a las familias de los afectados. "Sabemos que ninguna palabra puede devolver la presencia de nuestros seres queridos", pero "no camináis solas".

Ahí, ha pedido por las víctimas del accidente ferroviario que han perdido la vida en esta tragedia y por las familias de los fallecidos, "para que en medio de un dolor tan grande encuentren el consuelo de Dios, el cariño de sus seres queridos, y la cercanía de todos nosotros y nunca les falte la fuerza para seguir adelante".

También por los heridos en el accidente, "para que el Señor les conceda una pronta recuperación, alivie sus sufrimientos y les ayude a recuperar las heridas" físicas y emocionales "que esta tragedia ha dejado en sus vidas", y por los equipos de emergencia, sanitarios, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, bomberos, Ejército, UME y voluntarios" por su generosidad, esfuerzo y fortaleza ante "momentos tan difíciles".

El arzobispo de Toledo ha concluido rogando, igualmente, "por quienes tienen responsabilidades en la seguridad de los transportes para que trabajen con diligencia y responsabilidad buscando siempre la verdad, la justicia y la protección de la vida humana, y procurando evitar que tragedias como ésta vuelvan a ocurrir".

La ceremonia religiosa ha concluido con la entrega, por parte del arzobispo, del báculo que el pueblo de Urda le regaló hace tiempo, que ha dejado depositado junto al Cristo de la Vera Cruz, donde quedará un tiempo para que el propio Cristo "siga alentando la esperanza de los familiares, dé descanso eterno a los que han muerto" y conforte también a los heridos en medio de su dolor.