🔴 Directo | El COB se enfrenta al Fibwi Palma con el objetivo de volver a ganar

El Pazo vuelve a vestirse de baloncesto con un COB que necesita recuperar sensaciones y romper su racha de tres semanas sin victorias. El equipo de Moncho López recibe al Fibwi Palma en un partido marcado por la recuperación de jugadores y el regreso de viejos conocidos. La emoción de la Primera FEB, minuto a minuto, con La Región desde las 19:00 horas.

El COB se enfrenta ante el Fibwi Palma. Los de Moncho López vuelven al Pazo y quieren volver a ganar tras tres semanas sin conocer la victoria. El equipo comienza a recuperar a los lesionados y busca dar una alegría a su afición.

Una tarde de baloncesto, emoción y pasión la que se esperante el Palma que llega a Ourense con viejos conocidos como Sergi Huguet, jugador del COB la temporada pasada.

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