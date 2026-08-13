El primer juez del caso Leire señala que Cerdán usaba dinero del PSOE

El primer juez que investigó las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez contra jueces, fiscales y guardias civiles apuntó que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán “habría acordado remunerar a Leire Díez por sus servicios con los fondos del partido”. Así consta en el auto de inhibición, en el que el magistrado Arturo Zamarriego desgrana los motivos por los que acordó dejar su investigación en manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la causa sobre una presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por Cerdán y coordinada por Díez.

Inicialmente, en el seno de la investigación, Pedraz imputó a Cerdán, la gerente del PSOE Ana María Fuentes, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Con el avance de las pesquisas, el instructor citó como investigados, entre otros, a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos o a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por su parte, el juez Zamarriego, titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, llegó a imputar a Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. A ellos tres les atribuía la pertenencia a una trama coordinada para “recabar información comprometida o irregular de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción”.

Ahora, Zamarriego explica que Leire Díez, Pérez Dolset y Rusiñol “podrían no ocupar un lugar principal en dicho entramado”, al tiempo que subraya que la investigación de la Audiencia Nacional “se dirige contra otras personas que podrían tener mayor nivel de jerarquía en dicho entramado”. Recuerda que Pedraz investiga “una supuesta trama formada por políticos, militantes socialistas, abogados y empresarios que se confabularon para desestabilizar los procesos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno”.