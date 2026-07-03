Primera operación salida del verano con 4,8 millones de desplazamientos previstos

Atasco en la N-120 a la altura del centro comercial Ponte Vella este viernes coincidiendo con la operación salida.

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa desde las 15.00 horas de este viernes la primera Operación Verano 2026, un dispositivo especial que se prolongará hasta la medianoche del domingo y durante el que se prevén 4,8 millones de desplazamientos por carretera.

La campaña estival se extenderá hasta el 31 de agosto, periodo en el que la DGT calcula que se realizarán más de 104 millones de viajes, un 3,7 % más que el verano pasado. De ellos, 49,7 millones tendrán lugar en julio y 54,5 millones en agosto.

La operación de este fin de semana coincide con el inicio de las vacaciones de muchos conductores y con los desplazamientos habituales de fin de semana, por lo que se espera un aumento del tráfico en las principales vías de salida de las grandes ciudades y en las carreteras hacia destinos turísticos y segundas residencias.

Como novedades, este es el primer verano en el que es obligatorio llevar la baliza V-16 para señalizar incidencias en la carretera. También entra en funcionamiento el teléfono 018, destinado a la atención a víctimas de accidentes de tráfico, y se aplicarán medidas especiales de regulación con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Durante julio y agosto, Tráfico intensificará además los controles de velocidad, alcohol y drogas, así como la vigilancia específica de motocicletas durante los fines de semana.

La DGT recomienda planificar el viaje con antelación, consultar el estado de las carreteras antes de salir y extremar la prudencia al volante para reducir la siniestralidad durante los desplazamientos estivales.