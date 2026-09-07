La Princesa Leonor inicia "con muchas ganas" sus estudios en la Carlos III

La Princesa Leonor ha comenzado este lunes sus estudios universitarios en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde durante los próximos cuatro años cursará el grado de Ciencias Políticas. La heredera a la Corona ha llegado poco antes de las 09:00 horas vistiendo vaqueros, camisa blanca y zapatillas deportivas, integrándose como una estudiante más entre los cerca de 3.000 alumnos que inician el curso en este centro público.

A las puertas del edificio 'Adolfo Posada', la hija mayor de los Reyes ha sido recibida por el rector de la UC3M, Ángel Arias, la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo. Antes de acceder al recinto, la Princesa de Asturias saludó a los compañeros y medios de comunicación presentes manifestando afrontar esta etapa "con muchas ganas", mientras que el rector ha calificado de "alegría y responsabilidad" la presencia de la futura Reina en sus aulas.

El calendario académico ha comenzado con la asignatura de Teoría del Derecho, impartida por el catedrático Rafael de Asís Roig, discípulo directo de Gregorio Peces Barba, uno de los 'padres' de la Constitución y rector fundador de la universidad. Tras una introducción inicial sobre el funcionamiento del campus por parte de la directora de la titulación, Gema García Albacete, la jornada incluye clases prácticas de Metodología de Investigación en Ciencias Sociales con Carlos Santiago Caballero y una lección magistral de Fundamentos de Ciencias Políticas a cargo del profesor Pablo Simón.

Tanto la Casa del Rey como la UC3M han coincidido en la importancia de que la estancia de la Princesa se desarrolle bajo la máxima normalidad posible, por lo que cursará exactamente el mismo plan de estudios y compartirá aulas con sus 40 compañeros de grupo sin medidas extraordinarias. Desde la dirección del centro han subrayado que el campus mantendrá sus dinámicas habituales, recordando que la normativa del centro ya prohíbe el uso de dispositivos móviles durante las clases.