Felipe VI y la princesa Leonor protagonizan su primer vuelo juntos en Murcia a bordo de dos Pilatus PC-21

El rey Felipe VI y la princesa de Asturias en el vuelo de instrucción en paralelo a bordo de dos Pilatus PC-21 en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia)..

La Casa Real ha difundido unas imágenes inéditas del rey Felipe VI y la princesa Leonor compartiendo por primera vez una jornada de vuelo de instrucción en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), donde la heredera de la Corona está a punto de concluir su formación militar.

Padre e hija pilotaron en paralelo dos aviones Pilatus PC-21, las aeronaves empleadas en la formación de los futuros oficiales del Ejército del Aire y del Espacio. La secuencia, recogida en fotografías y vídeos distribuidos por Zarzuela, muestra desde la preparación de la misión hasta el emotivo abrazo que ambos se dieron tras completar con éxito el ejercicio.

Antes del despegue, la princesa de Asturias dirigió el briefing técnico de la operación y explicó a su padre los detalles del vuelo y las características del avión. Posteriormente, ambos realizaron prácticas en el simulador y revisaron sus respectivas aeronaves antes de despegar acompañados por sus instructores.

Las imágenes más espectaculares corresponden al vuelo sobre la costa murciana y el Mar Menor, donde los dos Pilatus volaron en formación. Tras aterrizar, Felipe VI confesó haberse sentido “mejor de lo que esperaba”, mientras abrazaba orgulloso a su hija, que no pudo ocultar su sonrisa.

La actividad se enmarca en el tercer y último curso de formación militar de la princesa Leonor en San Javier. Tras pasar por la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval Militar de Marín, la heredera concluirá este verano los tres años de instrucción castrense previstos para la futura jefa del Estado.

A partir de septiembre, Leonor iniciará sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, que compaginará con sus compromisos institucionales.