Prisión sin fianza para el hombre que asesinó a su mujer en un centro comercial de Murcia

La juez de la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, investigado por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco, y un delito continuado de quebrantamiento de condena.

En su declaración ante la magistrada, el investigado ha reconocido su participación en los hechos, según consta en la resolución.

La juez considera que, en este momento de la investigación, existen "indicios consistentes que permiten atribuir al investigado la autoría" de los hechos y fundamenta la adopción de la prisión provisional en la gravedad de los delitos investigados y en la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En concreto, la resolución detalla que se considera necesario adoptar la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza "para evitar el riesgo de fuga y evitar, igualmente, que vuelva a atentar contra bienes jurídicos protegidos". Añade que no hay "otra medida cautelar que no comprometa gravemente el estado de la causa".

Además, la magistrada ha acordado inhibirse a favor del Tribunal de Instancia de Murcia, partido judicial en el que tuvieron lugar los hechos, que continuará con la instrucción del procedimiento.