Las propuestas del PP para aumentar el poder adquisitivo: rebaja del IVA de la energía y reforma del IRPF

El Partido Popular ha anunciado una serie de propuestas económicas con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los españoles, en un contexto marcado por el aumento de los precios energéticos y la presión fiscal.

Según fuentes del partido, “los españoles llevan perdiendo poder adquisitivo desde que gobierna Pedro Sánchez”, al tiempo que, sostienen, los salarios reales no han subido mientras que los impuestos sí lo han hecho.

Medidas planteadas

Ante esta situación, la formación plantea una batería de medidas fiscales que llevará al Congreso para buscar el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Entre las principales propuestas figura una reforma del IRPF para revalorizar los salarios, especialmente en los hogares con hijos. El plan incluye duplicar los mínimos vitales por hijo a cargo y actualizar los tramos del impuesto, con un impacto estimado de unos 200 euros de media por contribuyente.

Otra de las medidas destacadas es rebajar al 10% el IVA de la energía para todos los consumidores, en un momento de subida de los precios del gas y del petróleo. Además, el partido propone suprimir el impuesto de generación eléctrica.

De acuerdo con los cálculos del PP, el conjunto de estas medidas supondría para un hogar medio de dos adultos y dos hijos un ahorro aproximado de 75 euros al mes, lo que equivale a casi 900 euros al año.

El partido también ha señalado que el Gobierno podría adelantarse a estas propuestas y aprobarlas directamente en el Consejo de Ministros. “Si esto va de lemas, tenemos uno: sí a los españoles”, apuntan las mismas fuentes, que defienden la urgente aplicación de estas medidas para aliviar la carga sobre las clases medias.