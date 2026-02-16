El PSOE amplía su ventaja y se dispara casi diez puntos sobre el PP, según el CIS

El PSOE consolida su posición como primera fuerza política y amplía distancias con el PP. Según el barómetro de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los socialistas alcanzarían un 32,6% de los votos si hoy se celebrasen elecciones generales, frente al 22,9% que obtendría el Partido Popular. La diferencia roza ya los diez puntos y supone un incremento respecto al mes anterior.

Vox se sitúa como tercera fuerza con un 18,9% y es el partido que más crece en el último mes, subiendo 1,2 puntos hasta colocarse a solo cuatro del PP. Sumar se quedaría con un 7% y Podemos repuntaría hasta el 3,9%, rompiendo su tendencia a la baja. También mejora Se Acabó la Fiesta, la formación del eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, que subiría hasta el 2,4%.

El sondeo, realizado entre el 2 y el 6 de febrero con 4.027 entrevistas y un margen de error del ±1,6%, es el primero tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y en plena campaña de las elecciones autonómicas de Aragón. El CIS continúa siendo la única gran encuesta que sitúa al PSOE con una ventaja clara frente al PP.

Sánchez, el líder mejor valorado

En valoración de líderes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a encabezar la lista con una nota media de 4,23 sobre 10. Le sigue Yolanda Díaz, con un 3,97; después Alberto Núñez Feijóo (3,45) y Santiago Abascal (2,97), que es quien más mejora respecto al mes anterior.

Además, Sánchez es el preferido como presidente del Gobierno para el 39,7% de quienes expresan su opinión, muy por delante de Abascal (16%) y Feijóo (15,6%).

La vivienda, principal preocupación

Más allá de la intención de voto, la vivienda se consolida como el principal problema del país. Un 42,8% la menciona como uno de los tres mayores problemas de España, marcando un nuevo récord. Le siguen la inmigración (20,3%) y la crisis económica (18,1%).

El barómetro dibuja así un escenario en el que el PSOE refuerza su liderazgo, el PP pierde terreno y Vox acorta distancias, mientras la preocupación social gira cada vez más en torno al acceso a la vivienda y la situación económica.